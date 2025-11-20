رئیس ستاد پزشکیان در قزوین:
دخالت بیجای نمایندگان مدیریت عالی استان قزوین را تضعیف کرده است
رئیس ستاد مسعود پزشکیان در استان قزوین گفت: یک وزیر یا ضعف دارد و یا اصولاً ضعیف است که تسلیم نماینده میشود و این فرآیند باید اصلاح شود. دخالت بیجای نمایندگان موجب شده مدیریت عالی دولت در استان تضعیف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد علیخانی عصر امروز در نشست فعالان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان با معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان انتقاداتی از دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان، خواستار توقف این روند و تسلیم نشدن وزارتخانهها در برابر خواستههای شخصی آنان شد.
علیخانی در این نشست که با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد، با بیان اینکه همه حامیان پزشکیان خواستار موفقیت دولت هستند، اظهار داشت: «جا ندارد مشکلات را بیشتر کنیم، اما گاهی اوقات بیان انتقادها و مشکلات میتواند مانع از افزایش چالشها باشد.»
انتقاد از دخالتهای بیجای نمایندگان در انتصابات استان
این فعال اقتصادی با اشاره به فضای باز ایجادشده توسط دولت، تصریح کرد: «متأسفانه این روند به گونهای است که گاهی در حق دوستان اجحاف زیادی صورت میگیرد و امروز در استعلام از دستگاهها نفوذ دارند و اجازه نمیدهند افراد توانمند تایید شده و مسئولیت بگیرند.»
درخواست از وزارتخانهها برای مقاومت در برابر فشارها
علیخانی خطاب به معاون رئیسجمهور گفت: «درخواست میکنیم وزارتخانهها دربست در اختیار نمایندگان نباشند و برای استیضاح نشدن، تسلیم خواستههای شخصی نمایندگانی که با کمترین رای وارد مجلس شدهاند، نشوند.»
هشدار درباره ادامه دخالتها
این عضو ستاد پزشکیان از عملکرد استاندار قزوین ابراز رضایت کرد و گفت: «نوذری تعامل بسیار خوبی با همه گروهها دارند و آرامش خوبی در استان ایجاد کردهاند.
علیخانی افزود: «امروز حتی معاون اداره را اجازه نمیدهند منصوب شود. در اداره آموزش و پرورش با 25 درخواست جابجایی مخالفت شده، اما یک نماینده برای فردی با مدرک غیرمرتبط موافقت گرفته است.»
وی در پایان با انتقاد از تسلیم شدن برخی وزیران در برابر فشارها، تاکید کرد: «یک وزیر یا ضعف دارد و یا اصولاً ضعیف است که تسلیم نماینده میشود و این فرآیند باید اصلاح شود. دخالت بیجای نمایندگان موجب شده مدیریت عالی دولت در استان تضعیف شود.»