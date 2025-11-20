خبرگزاری کار ایران
استاندار لرستان:

مسیر وفاق برای بهبود معیشت و تقویت سرمایه اجتماعی در حال اجراست/ کسب توفیق در زمینه بهبود معیشت مردم

استاندار لرستان:

مسیر وفاق برای بهبود معیشت و تقویت سرمایه اجتماعی در حال اجراست/ کسب توفیق در زمینه بهبود معیشت مردم
استاندار لرستان گفت: مسیر وفاق برای بهبود معیشت و تقویت سرمایه اجتماعی استان با جدیت اجرا شده و استمرار می یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی عصر امروز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: امروز در لرستان وحدت و وفاق و همدلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و شعار دولت چهاردهم است به شکل جامع و کامل تحت حمایت و راهنمایی نماینده ولی فقیه در استان در حال اجرا و پابرجاست. 

وی ادامه داد: براین اساس همدلی و همراهی در همه بخش‌های مدیریتی و اجرایی استان خودنمایی می‌کند و هدف آن هم خدمت به مردم و رفع دغدغه‌های مردم است. 

استاندار لرستان یادآور شد: این وفاق آنقدر قوی است که درخواست‌های مخالف خواست مردم را رفع می‌کند و سیر مدیریت استان براساس وحدت، شایسته سالاری و مسولیت‌پذیری به صورت جدی پیش می‌رود. 

شاهرخی افزود: همه این اقدامات در نهایت منجر به بهبود معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود. 

وی ادامه داد: بهبود معیشت یک ضرورت برای مردم لرستان است که خوشبختانه توفیقات خوبی هم حاصل شده است. 

وی تصریح کرد: در حوره اجتماعی نیز درنظر گرفتن نگاه مردم با توجه به اینکه بزرگترین داشته ما هستند، مجمع مشورتی ۳ هزار نفری سازمان یافته در همه شهرستان‌ها ایجاد شده و درب همه ادارات، فرمانداری‌ها و استانداری به روی همه اقشار مردم طبق راهنمایی نماینده ولی فقیه، باز است.

 

