استاندار لرستان:
مسیر وفاق برای بهبود معیشت و تقویت سرمایه اجتماعی در حال اجراست/ کسب توفیق در زمینه بهبود معیشت مردم
استاندار لرستان گفت: مسیر وفاق برای بهبود معیشت و تقویت سرمایه اجتماعی استان با جدیت اجرا شده و استمرار می یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی عصر امروز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: امروز در لرستان وحدت و وفاق و همدلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و شعار دولت چهاردهم است به شکل جامع و کامل تحت حمایت و راهنمایی نماینده ولی فقیه در استان در حال اجرا و پابرجاست.
وی ادامه داد: براین اساس همدلی و همراهی در همه بخشهای مدیریتی و اجرایی استان خودنمایی میکند و هدف آن هم خدمت به مردم و رفع دغدغههای مردم است.
استاندار لرستان یادآور شد: این وفاق آنقدر قوی است که درخواستهای مخالف خواست مردم را رفع میکند و سیر مدیریت استان براساس وحدت، شایسته سالاری و مسولیتپذیری به صورت جدی پیش میرود.
شاهرخی افزود: همه این اقدامات در نهایت منجر به بهبود معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی میشود.
وی ادامه داد: بهبود معیشت یک ضرورت برای مردم لرستان است که خوشبختانه توفیقات خوبی هم حاصل شده است.
وی تصریح کرد: در حوره اجتماعی نیز درنظر گرفتن نگاه مردم با توجه به اینکه بزرگترین داشته ما هستند، مجمع مشورتی ۳ هزار نفری سازمان یافته در همه شهرستانها ایجاد شده و درب همه ادارات، فرمانداریها و استانداری به روی همه اقشار مردم طبق راهنمایی نماینده ولی فقیه، باز است.