۵ کمیته کارشناسی در شورای فرهنگ عمومی ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس صالحی روز پنجشنبه بیست و نهم آبان ماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به تقویت دبیرخانه این شورا در ادارت ارشاد استان‌ها، افزود: این کمیته‌ها زیرنظر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فعالیت می‌کنند و وجود نقشه مهندسی فرهنگی استان نیز به تقویت فعالیت‌های این شورا کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در لرستان با وجود دکتر پورعلی معاون سیاسی، امنیتی استاندار لرستان، این دبیرخانه می‌تواند مانند یک مدل نمونه، در سطح کشور عمل کند و به سایر استان‌ها معرفی شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی لرستان سال گذشته از نظر تعداد جلسات و مصوبات و پیگیری آن‌ها رتبه برتر کشور را کسب کرده و این شورا می‌تواند مانند یک ستاد قرارگاهی، بازویی برای حل مسایل اجتماعی هر شهرستان و استان باشد.

وی تصریح کرد: از ظرفیت شورای فرهنگی در حوزه هیات‌های اندیشه ورز و شورای مشورتی استان استفاده شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاکیدات استاندار لرستان مبنی بر مسیر طراحی شده وفاق در استان تصریح کرد: وفاق ایجاد شده در استان یک نعمت برای مردم است و ما هم به سهم خودمان در دولت، از این روند ایجاد شده قدردانی و حمایت می‌کنیم زیرا این روند به مردم و دولت‌ها خواهد کرد.

صالحی افزود: قطعا در هر استانی که چنین وحدت و همگرایی ایجاد شود، مقام دینی و اجرایی یعنی نماینده ولی فقیه در استان همکاری و راهنمایی حداکثری داشتنه‌اند که در این زمینه نیز قددران حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و پیگیریرهای ویژه استاندار لرستان هستیم.

وی با اشاره به نگاه رییس جمهور از ابتدای مسیر حرکت تا استقرار دولت بر طی مسیر وفاق گفت: طی این مسیر برای حل مسایلی که در مسیر دولت قرار دارد، کار بسیار مهمی است.

وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت و مهربانی (ص)، افزود: مقدمات این رویداد توسط سازمان کنفرانس اسلامی و فقه اسلامی جده پذیرفته شده و فرصتی برای انسجام داخلی و تقویت ارتباطات بین‌الملل فراهم می‌کند.

صالحی با بیان اینکه مردم لرستان ارادت ویژه‌ای به پیامبر دارند، افزود: هر اندازه تولیدات فرهنگی و هنری فاخر ارائه شود، تقویت ارتباطات جهانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

