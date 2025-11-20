خبرگزاری کار ایران
استاندار مازندران:

افزایش بالگردهای اطفای حریق جنگل‌های الیت به ۵ فروند

با تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادی و حمایت مدیریت استان، روند مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد وارد مرحله‌ای امیدوارکننده شده است؛ حضور هم‌زمان چندین بالگرد و پیگیری برای اعزام هواپیمای اطفای حریق نویدبخش کنترل سریع‌تر شعله‌هاست. ‎

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران اظهار داشت: در ادامه عملیات مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد، سه فروند بالگرد هم‌اکنون در حال انجام مأموریت هستند و دو فروند دیگر نیز تا یک ساعت آینده به منطقه خواهند رسید. به این ترتیب شمار بالگردهای فعال در عملیات به پنج فروند افزایش می‌یابد و رایزنی‌ها برای اعزام بالگرد ششم نیز در حال انجام است.  

وی با بیان اینکه پیگیری ویژه‌ای برای اعزام هواپیمای اطفای حریق داشته است، افزود: این هواپیما که با نقص فنی جزئی مواجه شده، در صورت رفع مشکل تا ساعت ۳:۳۰ تا ۴ عصر امروز به عملیات خواهد پیوست. حضور این تجهیزات سنگین می‌تواند روند مهار آتش را سرعت بخشیده و امیدها برای کنترل کامل حریق را افزایش دهد.  

مسئولان محلی با تأکید بر همکاری گسترده نیروهای امدادی، اعلام کردند که با این حجم از تجهیزات و هماهنگی، چشم‌انداز مهار آتش‌سوزی روشن‌تر از گذشته است و مردم منطقه می‌توانند امیدوار باشند که جنگل‌های ارزشمند مرزن‌آباد به‌زودی از خطر جدی خارج شوند.

