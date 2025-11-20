این جمله را هزاران بار تکرار کنید / ایران متعلق به یک جناح خاص نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدجعفر قائم‌پناه عصر امروز در جمع فعالان ستاد مسعود پزشکیان در استان با اشاره به ریشه‌های فکری مشترک خود با دولت آقای پزشکیان، بر این موضوع تأکید کرد که نگاه اصلاح‌طلبی یک جریان پیشرونده و رو به رشد در کشور است که می‌تواند مسیر توسعه ایران را هموار کند.

وی با بیان اینکه ما اختلاف نظر و مبانی فکری نداریم، اظهار داشت: تفکر اصلاح‌طلبی که مبانی علمی را برای اداره کشور باور دارد و مبانی اصیل دینی را سرلوحه کار خود می‌داند، روزبه‌روز در حال گسترش است.

قائم‌پناه آزادی، حاکمیت قانون، تعامل سازنده با دنیا و نقش آفرینی مردم در سرنوشت خویش را از ارکان اصلی این نگاه برشمرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به سابقه طولانی همکاری با دکتر پزشکیان گفت: این نگاه، شکل‌گرفته امروز و دیروز نیست. من از زمان دانشجویی و در جریان فعالیت در انجمن اسلامی جامعه پزشکی با آقای دکتر پزشکیان همراه بودم و از همان موقع این باور را داشتیم که جامعه باید رشد کند، تعالی یابد و توانمند شود.

وی در بخشی از سخنان خود به خاطره‌ای از دوره مجلس ششم اشاره کرد و افزود: در مجلس ششم که بنده معاون مجلس بودم و اکثریت با اصلاح‌طلبان بود، فضایی متفاوت حاکم بود. پس از آن، زمانی بود که امیدی به حاکمیت تفکر اصلاح‌طلبی نداشتیم، اما تقدیر الهی و حمایت مقام رهبری مسیر را هموار کرد و امروز شاهد تشکیل دولت دکتر پزشکیان هستیم.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است، خطاب به حاضران گفت: این جمله را هزاران بار تکرار کنید. ایران مربوط به یک گروه، یک جناح یا یک دسته خاص نیست. اگر می‌خواهیم ایران سربلند شود، باید این نگاه را بپذیریم و در عمل تمرین کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور به چالش‌های داخلی و بین‌المللی پیش روی دولت اشاره و تصریح کرد: ما در شرایط بسیار سختی دولت را تحویل گرفتیم. ناترازی انرژی، کسری بودجه وحشتناک و تورم بالا از جمله مشکلاتی است که برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی با اشاره به دستاوردهای دیپلماتیک دولت، خاطرنشان کرد: در عرصه بین‌المللی کارهای بزرگی صورت گرفته است. همسایگان ما با ایران دوست شده‌اند و این عرصه، یکی از نقاط قوت دولت محسوب می‌شود.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از مردم، ابراز داشت: ما برای ایران به اینجا آمده‌ایم، نه برای پست و مقام. برای وطن است که سختی‌ها و زخم‌زبان‌ها را تحمل می‌کنیم. راه ما درست است و برای رسیدن به ایران بهتر، باید با همدلی و صبوری پیش برویم.

