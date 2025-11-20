مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان:
پرداخت ماهیانه بیش از هزار و 300 میلیارد تومان تعهدات به بازنشتگان
ناترازی ۳۵۰ میلیاردی درآمد و هزینه در سازمان تامین اجتماعی همدان
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: 96هزارو48 نفر مستمر بگیر شامل بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده داریم که ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال حقوق و مستمری به آنها پرداخت می شود وافزود: استان همدان ماهیانه بین 950 تا هزار میلیارد تومان درآمد دارد ومابقی تعهدات از تهران تامین می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، جواد جمور امروز درمراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با بیان اینکه تامین اجتماعی ۷۰ سال قدمت دارد،افزود: این سازمان به عنوان مجموعه ای عمومی غیردولتی از بودجه عمومی دولت استفاده نکرده و همه منابع خود را از محل دریافت حق بیمه تامین می کند.
جمور اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی موسسه عمومی غیردولتی و بزرگترین سازمان بیمهگر کشور است که 78 درصد صندوق های بیمه ای کشور و 53 درصد جمعیت کشور را زیر پوشش دارد ضمن اینکه منابع این سازمان از محل حق بیمهها تامین میشود و تلاش ما این است تا با اقدامات برنامهریزی شده تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت را به انجام برسانیم.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان همدان گفت: ماهانه 125 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به بازنشسته و هزینههای درمانی بیش از 48 میلیون نفر تحت پوشش میشود.
جواد جمور اظهار کرد: ۴۷ درصد جمعیت همدان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که شامل ۲۷۴ هزار بیمه شده اصلی و در مجموع ۷۴۰ هزار نفر از جمعیت استان می شود.
وی گفت: 96هزارو48 نفر مستمر بگیر شامل بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده داریم که ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال حقوق و مستمری به آنها پرداخت می شود وی افزود: استان همدان ماهیانه بین 950 تا هزار میلیارد تومان درآمد دارد ومابقی تعهدات از تهران تامین می شود.
جمور با بیان اینکه 22 هزار کارگاه دارای کد بیمهای در استان همدان فعال است، افزود: بازرسی از کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی در راستای صیانت از حقوق بیمه شدگان و اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی صورت میگیرد.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان همدان با اشاره به ناترازی منابع و مصارف این ادارهکل گفت: مبالغ تعهدات سازمان تامین اجتماعی از حقبیمههای دریافتی پیشی گرفته است.
وی افزود: عوامل متعددی در ایجاد این ناترازی نقش دارد که از جمله آن میتوان به عدم ارسال دستمزد و روزهای کارکرد واقعی بیمهشدگان از سوی برخی کارفرمایان و بیتوجهی به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمیناجتماعی اشاره کرد.
جمور اظهار داشت: کارفرمایان حق بیمه واقعی را پرداخت نمی کنند، پرداخت حق بیمه واقعی تنها یک هزینه نیست بلکه یک تعهد اجتماعی و سرمایه گذاری برای امنیت و آرامش همه اعضای جامعه است.
جمور درباره تأثیر گسترش دامنه پوشش بیمهای بر منابع سازمان گفت: افزایش پوشش بیمهای، علاوه بر اینکه یکی از راههای تقویت منابع سازمان محسوب میشود، مهمتر از آن، ابزاری برای کمک به حاکمیت در پوشش آحاد جامعه بهویژه در شرایط رو به سالمندی جمعیت کشور است.
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: صندوق تامین اجتماعی برای این نیست که هرکسی دوست داشت سرسفره اش بنشیند، سازمان تامین اجتماعی فقط متعلق به ذینفانش است.