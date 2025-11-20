شستا باری بر دوش تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، حسین قادریان درمراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار گفت: ضعف مدیریت در شستا موجب هدر رفتن ثروت های سازمان تامین اجتماعی شده است شستا نه تنها باری از دوش تامین اجتماعی برنمی دارد خود نیز باری بر دوش این سازمان شده است.

قادریان با انتقاد از وضعیت فعلی خدمات درمانی و ساختار سازمان تأمین اجتماعی، بر ضرورت ایجاد تحول جدی در حوزه درمان و رفاه اجتماعی تأکید کرد.

وی بیان کرد: این روزها بازنشستگان بیش از همه از نبود خدمات به‌موقع، اجرا نشدن کامل قانون الزام، اخلال در روند درمان و بلاتکلیفی در دریافت خدمات پزشکی گلایه دارند موضوعی که نه‌تنها معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای روحی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است.

قادریان گفت: افزایش قیمت دارو، کاهش توان مالی خانوارها، تأخیر طولانی‌مدت در پرداخت خسارت‌های بیمه تکمیلی همه و همه مجموعه‌ای از مشکلات را شکل داده که مستقیماً سلامت و آرامش بازنشستگان را نشانه گرفته است.

وی اظهار داشت: بازنشستگان ۳۰ سال از عمر خود را با حقوق‌هایی که دریافت می‌کرده‌اند بیمه‌پردازی داشته و حق بیمه پرداخت کرده‌اند و پس از بازنشستگی نیز بیمه تکمیلی را با کمک سازمان پرداخت می‌کنند تا بتوانند از شرایط نسبی برخوردار باشند.

وی افزود: امروز به علت کمبود بیمارستان‌های ملکی، شرایط پیچیده اقتصادی، تورم و گرانی دارو و درمان، مسائل درمانی روزبه‌روز پیچیده‌تر و اسفناک‌تر می‌شود و بسیاری از افراد به علت نداشتن هزینه درمان فوت می‌کنند.

قادریان با انتقاد از عملکرد گذشته تأمین اجتماعی تأکید کرد: این سازمان مدت‌ها حیاط خلوت بوده و همیشه دست در جیب آن شده و منابعش برای حوزه‌های دیگر هزینه شده است

وی تصریح کرد: درمان باید رایگان باشد، زیرا قانون الزام در تأمین اجتماعی از صفر تا ۱۰۰ دریافت خدمات درمانی بدون پرداخت حتی یک ریال را تضمین کرده اما متأسفانه این قانون اجرا نمی‌شود و مشکلات فراوانی وجود دارد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان همدان گفت: بیمه تکمیلی که باید به‌موقع خسارت‌ها را پرداخت کند، اکنون حدود ۸ ماه است که خسارت‌ها را پرداخت نکرده و برخی مراکز درمانی نیز یک‌طرفه قرارداد خود را با تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی فسخ کرده‌اند.

قادریان بیان کرد: حقوق و مستمری بازنشستگان فاصله قابل توجهی با سبد معیشت خانوار دارد؛ افزایش‌های اندک حقوق بازنشستگان به سرعت با تورم افسار گسیخته موجود جبران می‌شود و قدرت خرید آنان روزبه‌روز کاهش می‌یابد این کاهش قدرت خرید نه تنها زندگی روزمره بازنشستگان را دشوار می‌کند، بلکه به رکود تولید و تهدید اشتغال نیز منجر می‌شود.

وی گفت: پرداخت‌ حقوق بازنشستگان به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود در کنار آن، بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی و کسری منابع باعث شده که سازمان برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی مجبور به گرفتن وام بانکی شود.

قادریان ادامه داد: بازنشستگان با بحرانی چندوجهی مواجه‌اند؛ بحرانی که شامل معیشت، درمان، منابع صندوق‌ها و آینده مالی سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

وی بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که تورم و سبد معیشت باید در تعیین دستمزد و مستمری لحاظ شود، اما مسئولان عمل نکرده‌اند افزایش‌های اندک اخیر فقط یک ماه اثر داشت و سریع با تورم جبران شد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان همدان افزود: قرار شد حقوق فروردین در اردیبهشت و مابه‌التفاوت‌ها در خرداد پرداخت شود اما به دلیل حوادث خرداد، مانند جنگ ۱۲ روزه و اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق حق بیمه‌ها، سازمان هر ماه حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و مجبور به گرفتن وام بانکی برای پرداخت حقوق بازنشستگان شده است.

وی گفت: اگر دولت بدهی‌های سازمان را نپردازد و کسری منابع ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه می‌شود و برنامه‌ریزی بلندمدت غیرممکن خواهد شد این بحران می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای بازنشستگان ایجاد کند.

