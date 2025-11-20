خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول خبرداد؛

فارس پیشتاز در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشور

فارس پیشتاز در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشور
کد خبر : 1716804
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان میوه در دنیا محسوب می‌شود و استان فارس یکی از استان‌های مهم در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است.

به گزارش ایلنا، زهرا جلیلی‌مقدم در سفر به شهرستان جهرم از توابع استان فارس گفت: ایران در تولید حدود ۳۰ محصول باغبانی رتبه‌های اول تا هجدهم جهانی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ایران در بسیاری از محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری دارای رتبه‌های برتر جهانی است، افزود:کشور ما در تولید انار و خرما رتبه سوم و در تولید مرکبات رتبه هفتم جهانی را دارد.

جلیلی مقدم با اشاره به اینکه استان فارس یکی از استان‌های مهم در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است، اظهار کرد:محصولاتی همچون انار، انجیر، خرما و مرکبات از جمله تولیدات اصلی این استان به‌شمار می‌روند.

 مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در ادامه شهرستان جهرم را یکی از قطب‌های مهم تولید خرما و مرکبات معرفی کرد و گفت: خرمای جهرم به دلیل ارقام ارزشمند و کیفیت خاصی که دارد، سهم قابل توجهی از تولید استان فارس را تشکیل می‌دهد و جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب