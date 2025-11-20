به گزارش ایلنا، زهرا جلیلی‌مقدم در سفر به شهرستان جهرم از توابع استان فارس گفت: ایران در تولید حدود ۳۰ محصول باغبانی رتبه‌های اول تا هجدهم جهانی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ایران در بسیاری از محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری دارای رتبه‌های برتر جهانی است، افزود:کشور ما در تولید انار و خرما رتبه سوم و در تولید مرکبات رتبه هفتم جهانی را دارد.

جلیلی مقدم با اشاره به اینکه استان فارس یکی از استان‌های مهم در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است، اظهار کرد:محصولاتی همچون انار، انجیر، خرما و مرکبات از جمله تولیدات اصلی این استان به‌شمار می‌روند.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در ادامه شهرستان جهرم را یکی از قطب‌های مهم تولید خرما و مرکبات معرفی کرد و گفت: خرمای جهرم به دلیل ارقام ارزشمند و کیفیت خاصی که دارد، سهم قابل توجهی از تولید استان فارس را تشکیل می‌دهد و جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی دارد.

انتهای پیام/