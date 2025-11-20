خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریابیگی:

اخراج کارگران در جنگ ۱۲ روزه؛ ظلم به کارگران در مازندران باید متوقف شود

اخراج کارگران در جنگ ۱۲ روزه؛ ظلم به کارگران در مازندران باید متوقف شود
کد خبر : 1716790
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر از اخراج گسترده کارگران در جنگ ۱۲ روزه اخیر و شرایط ظلم‌آمیز کارگران در مازندران انتقاد کرد و بر لزوم افزایش حقوق کارگران به ۲۳ میلیون تومان و اجرای صحیح قانون کار برای حمایت از جامعه کارگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی صبح پنج‌شنبه در همایش سالروز تصویب قانون کار از وضعیت دشوار کارگران در ایران و عدم اجرای صحیح قانون کار انتقاد کرد و با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جمعیت کشور کارگر هستند، گفت: جمهوری اسلامی با تصویب قانون کار بهترین هدیه را برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه کارگران فراهم کرد، اما هنوز قراردادهای استعماری و شرایط سخت بر دوش کارگران تحمیل شده است.

حداقل حقوق کارگران باید به ۲۳ میلیون تومان افزایش یابد

دریابیگی افزود: قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و کارگران با حداقل حقوق در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند. در حالی که دولت حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش داد، کارگران هنوز در معیشت خود با مشکلات جدی مواجه هستند. حداقل حقوق کارگران باید به ۲۳ میلیون تومان افزایش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به مشکلات جدی جامعه کارگری در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت فشار زیادی به کارگران وارد شد و بسیاری از آن‌ها اخراج شدند. کارفرمایان در مازندران به‌ویژه به مرکز ظلم به کارگران تبدیل شده‌اند.

دریابیگی با تأکید بر اینکه تورم مرگبار برای فقرا و بازنشستگان یک واقعیت است، خاطرنشان کرد: اجرای صحیح قانون کار و توجه به معیشت کارگران باید در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب