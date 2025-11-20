اخراج کارگران در جنگ ۱۲ روزه؛ ظلم به کارگران در مازندران باید متوقف شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی صبح پنج‌شنبه در همایش سالروز تصویب قانون کار از وضعیت دشوار کارگران در ایران و عدم اجرای صحیح قانون کار انتقاد کرد و با اشاره به اینکه ۶۰ درصد جمعیت کشور کارگر هستند، گفت: جمهوری اسلامی با تصویب قانون کار بهترین هدیه را برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه کارگران فراهم کرد، اما هنوز قراردادهای استعماری و شرایط سخت بر دوش کارگران تحمیل شده است.

حداقل حقوق کارگران باید به ۲۳ میلیون تومان افزایش یابد

دریابیگی افزود: قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و کارگران با حداقل حقوق در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند. در حالی که دولت حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش داد، کارگران هنوز در معیشت خود با مشکلات جدی مواجه هستند. حداقل حقوق کارگران باید به ۲۳ میلیون تومان افزایش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به مشکلات جدی جامعه کارگری در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت فشار زیادی به کارگران وارد شد و بسیاری از آن‌ها اخراج شدند. کارفرمایان در مازندران به‌ویژه به مرکز ظلم به کارگران تبدیل شده‌اند.

دریابیگی با تأکید بر اینکه تورم مرگبار برای فقرا و بازنشستگان یک واقعیت است، خاطرنشان کرد: اجرای صحیح قانون کار و توجه به معیشت کارگران باید در اولویت قرار گیرد.

