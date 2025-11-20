وزیر اقتصاد و دارایی:
تحول اقتصادی کشور با لغو محدودیتها در مناطق آزاد آغاز میشود/ بانک مستقل مناطق آزاد تأسیس میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تحول ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور اعلام کرد: توسعه و تحول اقتصادی ایران از تحول در مناطق آزاد آغاز میشود و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح قانون مناطق آزاد ضروری است. در همین راستا، اصلاح قوانین این حوزه را با جدیت دنبال میکنیم.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدعلی مدنیزاده، در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به رویکرد دولت در تقویت آزادیهای اقتصادی افزود: به دنبال گسترش آزادیهای تجاری و لغو محدودیتها در مناطق آزاد هستیم.
وی از آغاز اجرای طرح تحول مناطق آزاد خبر داد و گفت: این طرح با سیاست تمرکززدایی و تخصصیسازی فعالیتهای هر یک از مناطق آزاد تدوین شده و اجرای آن از استان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: تأسیس بانک مستقل ویژه مناطق آزاد را پیگیری میکنیم و برای منطقه آزاد ارس نیز بانک معین تعیین خواهد شد. همچنین پیگیری برای تأسیس اتاق بازرگانی مستقل منطقه آزاد ارس در دستور کار قرار دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از فعالان اقتصادی گفت: تمام بخشنامههای محدودکننده تجارت آزاد در مناطق آزاد لغو خواهد شد. ستاد توسعه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد راهاندازی شده و منطقه آزاد ارس نیز بهعنوان پایلوت اجرای این برنامه انتخاب شده است.
مدنیزاده از اتخاذ سیاستهای جدید مالیاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، تقسیط حداکثری مالیات اعمال خواهد شد. علاوه بر این، کارت شهروندی واحد برای همه مناطق آزاد صادر میشود.
وی افزود: حذف قیمتگذاریها در مناطق آزاد نیز از دیگر برنامههای در دست پیگیری است.
وزیر اقتصاد با انتقاد از وجود برخی قوانین و بخشنامههای دستوپاگیر در مسیر فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از محدودیتها ناشی از بخشنامههای وزارت اقتصاد بوده و اکنون برای رفع این موانع اقدام میکنیم. از فعالان اقتصادی میخواهیم نسبت به مطالبات خود از وزارت اقتصاد پیگیر باشند.
وی بیان کرد: کانال ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد ایجاد خواهد شد. فعالان اقتصادی باید پای کار بیایند ما تمام ظرفیتها را برای توسعه سرمایهگذاریها بسیج کردهایم.
تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد برای تقویت ستون فقرات مالی
استاندار آذربایجانشرقی نیز در ادامه، منطقه آزاد ارس را صنعتیترین منطقه آزاد کشور دانست و با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری آن گفت: مناطق آزاد دروازه توسعه و تجدد هستند و برای توسعه کشور باید از دروازه مناطق آزاد ورود کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت وفاق، تعامل و همافزایی میان ارکان مختلف دولت و بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس، افزود: جلفا باید به جایگاه واقعی خود برسد. تجهیز گمرک نوردوز یک ضرورت است، چرا که نوردوز تنها مرز زمینی ایران با اوراسیا به شمار میرود.
استاندار آذربایجانشرقی نقشآفرینی جدی مناطق آزاد را برای پیوستن به اقتصاد منطقهای و جهانی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه ارس نیازمند وحدت مدیریتی، هماهنگی مستمر و رفتار حرفهای است. جلفا در گذشته یکی از مهمترین هابهای لجستیکی منطقه بوده و باید دوباره به جایگاه طبیعی خود بازگردد.
وی تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد را از اقدامات مؤثر برای تقویت ستون فقرات مالی این مناطق عنوان کرد و افزود: این بانک میتواند پروژههای صنعتی، تجاری و صادراتی مناطق آزاد را پشتیبانی کند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حل مسئله تردد خودروهای پلاک ارس گفت: این موضوع با همکاری دستگاههای مختلف استان برطرف شد و امروز روند اجرای آن در وضعیت مطلوبتری قرار دارد. این تجربه میتواند الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور باشد.
وی همچنین فعالسازی کارت ارسوندی را یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست و خواستار تسریع در روند پیگیری آن شد.
استاندار درباره پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مستقل ارس نیز اظهار کرد: نظر استانداری مثبت است، اما این اقدام باید با تعامل کامل با اتاق بازرگانی تبریز به عنوان قدیمیترین اتاق تجارت کشور انجام گیرد تا از تعارض و تداخل وظایف جلوگیری شده و از ظرفیتهای مشترک بهرهبرداری شود.
وی از تهیه سند پشتیبان تفویض اختیار برای استانهای مرزی خبر داد و گفت: آذربایجانشرقی یکی از مهمترین استانهای هدف در این سند به شمار میرود.