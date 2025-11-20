وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به ارس سفر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این مراسم که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و هادی مقدم‌زاده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا ادامه یافت.

حاضران پس از نثار گل بر مزار شهیدان گمنام با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمتگزاری به مردم، بر تداوم تلاش‌ها برای اعتلای نام ایران و توسعه مناطق آزاد کشور تأکید کردند.

این آیین معنوی نخستین برنامه رسمی سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ارس پیش از آغاز دیدار با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و افتتاح پروژه‌های شاخص عمرانی و صنعتی این منطقه بود.

