با ادای احترام به مقام شامخ شهدا:
وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به ارس سفر کرد
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بههمراه هیأت همراه صبح امروز پیش از آغاز برنامههای سفر کاری به منطقه آزاد ارس با حضور در مزار شهدای گمنام شهر جلفا، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمانهای والای آنان تجدید بیعت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، این مراسم که با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی، عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و هادی مقدمزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا ادامه یافت.
حاضران پس از نثار گل بر مزار شهیدان گمنام با تأکید بر مسئولیتپذیری در مسیر خدمتگزاری به مردم، بر تداوم تلاشها برای اعتلای نام ایران و توسعه مناطق آزاد کشور تأکید کردند.
این آیین معنوی نخستین برنامه رسمی سفر وزیر اقتصاد به منطقه آزاد ارس پیش از آغاز دیدار با سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و افتتاح پروژههای شاخص عمرانی و صنعتی این منطقه بود.