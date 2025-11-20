وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
غنای تاریخی لرستان بستری برای خلق هنرهای نمایشی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و شهدای اقتدار و بویژه شهدای اقتدار لرستان گفت: لرستان با سابقه زیست ۶۰ هزار ساله فرصتهای زیادی برای خلق و توسعه همه هنرها بویژه هنرهای نمایشی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، سید عباس صالحی امروز پنجشنبه در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان که در محل سالن استاد زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: هنرهای نمایشی لرستان برخاسته از تاریخ و تمدن این دیار است و این غنای تاریخی، جان مایه هنرهای نمایشی استان میباشد.
وی ادامه داد: این جشنواره با چند هدف از جمله قدردانی از وجود چهرههای برجسته تئاتر لرستان مانند آقای صمدیپور برگزار شده زیرا لازم است هنرمندان انسان مردمی، مورد تکریم قرار بگیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این هنرمندان دارای شأن و جایگاه ویژهای در جامعه هستند و این نکوداشت فقط نکوداشت یک شخص نیست، بلکه نکوداشت هنرمندانی است که از دل مردم برمی خیزند و با مردم میمانند.
صالحی گفت: همچنین دستورات لازم برای تکمیل سالن تئاتر شهریتان دورد نیز ابلاغ میشود تا فرصت تقویت این هنر در همه شهرستانها فراهم شود.
به وجود هنرمندان لرستانی افتخار میکنیم
سید «سعید شاهرخی نیز در این این آیین، با بیان اینکه لرستان، تاریخ و تمدنی به درازای تاریخ بشریت دارد، افزود: مهر تایید این پیشینه را نیز از سازمان یونسکو با ۶۵ هزار سال قدمت دریافت کرده است.
استاندار لرستان ادامه داد: بروجرد شهر فرزانگان و ادبا نیز همچون نگینی در لرستان میدرخشد و به وجود همه هنرمندان لرستانی افتخار میکنیم.
وی گفت: ریشه این هنرمندی نیز در تاریخ دیرینه لرستان وجود دارد.
شاهرخی افزود: علاوه بر این مفاخر ناآشنایی نیز در این زمینه در استان داریم.
وی با گرامیداشت این جشنواره ادامه داد: هنرمندان تئاتر هم مانند همه صحنههای که هنر خلق میکند، برای به تصویر کشیدن تاریخ و تمدن برجسته قوم لر تلاش میکنند و از همه آنها قدردانی میکنیم.
استاندار با اشاره به اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد نیز از مفاخر بزرگ کشور هستند، گفت: اهل هنر نیز نه فقط به واسطه شخصیت حقوقی بلکه بواسطه شخصیت حقیقی این استاد فرهیخته، ایشان را میشناسند.