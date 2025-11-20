بابایی کارنامی:
بیش از ۷۰۰ خانواده معلول در ساری مسکن ندارند؛ دغدغه جدی تأمین مسکن است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مراسم سالگرد تصویب قانون کار در ساری گفت: «بیش از ۷۰۰ خانواده دو معلول به بالا در ساری مسکن ندارند» و تأمین مسکن را یکی از دغدغههای جدی دولت و مجلس دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مراسم سالگرد تصویب قانون کار که پنجشنبه صبح در سالن تأمین اجتماعی ساری برگزار شد با اشاره به مشکلات جدی جامعه کارگری و تأمین مسکن در استان مازندران به وضعیت دشوار برخی خانوادهها نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰۰ خانواده با دو معلول به بالا در ساری مسکن ندارند و این مسأله به یکی از دغدغههای جدی ما تبدیل شده است.
مشکلات کارگری باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد
بابایی کارنامی در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی کشور و تحولات بینالمللی اگر به درستی تبیین نشود، شاید برای مردم قابل پذیرش نباشد. امروز درمان مردم پاشنهآشیل کشور است و کارگران در وضعیت مظلومیت حداکثری قرار دارند.
وی افزود: دهکبندی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند و پیشنهاد دادیم که ۵۰ هزار میلیارد تومان از ماه آینده برای رفع مشکلات و تأمین کالابرگ برای مردم تا دهک ۷ تخصیص یابد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این طرح در دو مرحله انجام شده است و در سال آینده، با توجه به نرخ تورم، اگر قرار باشد حقوقها بر اساس این نرخ افزایش یابد، رقم آن کافی نخواهد بود.
قانون کار مانع توسعه نیست، بلکه حمایت از کارگران است
بابایی کارنامی به دفاع از قانون کار پرداخت و گفت: هر زمان که از این قانون دفاع میکنیم، به ما میگویند که این قانون مانع توسعه است. متاسفانه رسانهها فضایی برای بیان دغدغههای جامعه کارگری ایجاد نکردهاند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع فساد در کشور تأکید کرد: هرجا که کارشناسان متخصص حضور دارند، فساد وجود ندارد. اما هرجا که رانتها و منافع خاص وجود داشته باشد، فساد پدید میآید.
بابایی کارنامی از پیشرفت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: این طرح به زودی به نتیجه میرسد، اما متاسفانه برخی افراد با انگیزههای مختلف مانع تصویب آن شدهاند.