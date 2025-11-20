به گزارش ایلنا، علی راستگو امروز ۲۹ آبان در مراسم سالروز تصویب قانون کار که در شیراز با اشاره به اینکه کارگران اکنون قراردادهای یک‌ماهه و دوماهه دارند و امنیت شغلی ندارند، افزود: وقتی کارگر نمی‌داند فردا سر کار خواهد بود یا قراردادش تمدید می‌شود، زندگی، ازدواج و برنامه‌ریزی برای آینده او به خطر می‌افتد.

راستگو افزود: با وجود قول دولت برای رسمی کردن کارگران شرکتی، طی ۸ تا ۱۰ ماه گذشته اقدام عملی صورت نگرفته و کارگران همچنان با عدم اطمینان شغلی مواجه‌اند. سیاست‌های مقام معظم رهبری و دولتمردان در زمینه تسهیلات ازدواج زمانی اثرگذار است که کارگران امنیت شغلی داشته باشند. کارگران اگر خانه و ماشین نداشته باشند، می‌توانند راه‌حل پیدا کنند، اما اگر امنیت شغلی نداشته باشند، زندگی و ازدواج آن‌ها به مخاطره می‌افتد.

وی به مشکلات بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: نامه‌های متعددی به مسئولان و نمایندگان مجلس ارسال شده است. بانک رفاه کارگران پس از ۴۴ سال از انقلاب، با وجود منابع حاصل از حق بیمه کارگران و نظارت دولت، هنوز بخش قابل توجهی از خدمات بانکی و بیمه‌ای کارگران را پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: ۹۷ درصد بانک رفاه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است و منابع باید به نفع جامعه کارگری مدیریت شود، بدون آنکه کارگران از منابع خود برای جبران کسری‌ها استفاده کنند.

راستگو ادامه داد: کارگران نباید از منابع سازمان برای پرداخت مالیات دولت استفاده کنند و مطالبات آن‌ها باید به‌موقع تأمین شود. این منابع متعلق به کارگران است و مدیریت آن باید با رعایت اصل حق‌الناس و صیانت از اموال مردم انجام شود. ما توقع داریم مسئولان و نمایندگان مجلس، این مسائل را پیگیری کنند و هیچ سهمی از منابع کارگران به مصارف دیگر اختصاص نیابد.

وی همچنین به مشکلات حوزه درمان کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: چند صد قلم دارو خارج از پوشش بیمه قرار دارد و بسیاری از دستگاه‌ها و امکانات بیمارستان‌ها، از جمله آنژیوگرافی و تجهیزات قلب، خراب است و خرید آن‌ها با تأخیر مواجه است.

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی استان با هزینه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هنوز به بهره‌برداری نرسیده و درمانگاه شهید رضایی به دلیل کمبود شیفت‌ها و نیروها خدمات محدودی ارائه می‌دهد. لازم است ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با سرعت انجام شود.

راستگو به مشکلات معیشتی کارگران نیز پرداخت و گفت: تورم و افزایش قیمت‌ها، از جمله در مواد غذایی مانند لوبیا، لپه و ماکارونی، زندگی کارگران را تحت فشار قرار داده است. افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم و مصوبات شورای عالی کار باشد تا کارگران بتوانند زندگی معقولی داشته باشند. ما درخواست تشکیل کارگروه مستمر میان تشکل‌های کارگری و مسئولان استانی را داریم تا مسائل حقوقی، بیمه‌ای، درمانی و معیشتی کارگران به طور مستمر پیگیری شود.

دبیراجرایی خانه کارگر فارس همچنین بر اهمیت قانون کار تأکید کرد و گفت: این قانون پس از قانون اساسی جامع‌ترین قانون صیانت از نیروی کار است. تصویب آن در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد و هدف از آن صیانت از نیروی کار بود. امروز قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم امنیت شغلی کارگران نشان‌دهنده نقص در اجرای این قانون است. بدون توجه به حقوق و امنیت کارگران، سایر اقدامات توسعه‌ای و تولیدی ناقص خواهد بود.

راستگو در ادامه گفت: امروز در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، توجه کامل به تجهیزات، ساختمان و دستگاه‌ها می‌شود اما منابع انسانی و امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود. کارگران ما نیمه دیده می‌شوند و این مسئله با اصول قانون کار و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. باید امنیت شغلی کارگران تضمین شود تا برنامه‌ریزی برای ازدواج، زندگی و اشتغال آن‌ها امکان‌پذیر شود.

وی به تجهیزات توانبخشی و پزشکی نیز اشاره کرد و افزود: پروتز، عینک، عصا، ویلچر و سمعک در حد نیاز موجود نیست و بسیاری از کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. لازم است مدیران سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تأمین این تجهیزات اقدام کنند و بودجه لازم اختصاص یابد.

راستگو با بیان مشکلات بیمه تکمیلی گفت: حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه تکمیلی وجود دارد و پرداخت آن به موقع انجام نمی‌شود. اگر این بدهی‌ها تسویه نشود، کارگران با مشکلات جدی در دریافت خدمات درمانی مواجه خواهند شد.

وی در بخش دیگری گفت:ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها باید تسریع شود. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان فارس، از جمله درمانگاه شهید رضایی، ظرفیت و تجهیزات لازم را دارند اما خدمات‌رسانی محدود است. با شیفت‌بندی مناسب و تخصیص نیرو، بسیاری از مشکلات درمانی کارگران و بازنشستگان حل خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی فارس همچنین به تأثیر تورم بر معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها از عید تا کنون، به ویژه در مواد غذایی و کالاهای اساسی، زندگی کارگران را با مشکل مواجه کرده است.

دبیراجرایی خانه کارگر فارس تصریح کرد: افزایش حقوق‌ها باید بر اساس نرخ تورم و مصوبات شورای عالی کار انجام شود و معیشت کارگران به شکل واقعی تأمین شود.

وی تأکید کرد: جامعه کارگری نیمی از نیروی انسانی و تولید کشور را تشکیل می‌دهد و حل مشکلات آن‌ها نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و مدیران سازمان تأمین اجتماعی است. تنها با پیگیری عملی و تخصیص بودجه مناسب می‌توان حقوق، امنیت شغلی، معیشت و سلامت کارگران و بازنشستگان را تأمین کرد و وعده‌ها به واقعیت تبدیل شود.

