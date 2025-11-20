رئیس پلیس فتا مازندران:
کشف باند کلاهبرداری کارتهای بانکی در مازندران؛ دستگیری ۲ متهم اصلی و ۳۲۰ شاکی
رئیس پلیس فتا مازندران از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با کپیبرداری از کارتهای بانکی، اقدام به برداشتهای غیرمجاز از حساب مردم کرده و از کارتهای جعلی در طلافروشیها خرید میکردند. ارزش سرقتها بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ داود صفاریزاده، رئیس پلیس فتا مازندران، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری خبر داد که با استفاده از کارتهای بانکی کپیشده اقدام به برداشتهای غیرمجاز از حسابهای مردم کرده بودند.
وی گفت: نخستین شکایت زمانی ثبت شد که فردی متوجه برداشت غیرمجاز ۲ میلیارد ریالی از حساب خود شد. تحقیقات بعدی نشان داد که کلاهبرداران کارتهای بانکی را از طریق دکهها و خودروهای سیار فروش میوه کپی کرده و از آنها در طلافروشیهای مازندران، گلستان و تهران خرید میکردند.
سرهنگ صفاریزاده افزود: در عملیاتهای غافلگیرانه، یکی از اعضای اصلی باند در اطراف تهران و دیگری در تهران دستگیر شدند. از مخفیگاه متهمان ۸۷ کارت بانکی کپیشده و ۲ دستگاه تلفن همراه کشف شد. تا کنون بیش از ۳۲۰ پرونده شکایت در این خصوص ثبت شده و ارزش سرقتها بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال است.
رئیس پلیس فتا مازندران به شهروندان و اصناف، بهویژه طلافروشان، توصیه کرد که قبل از هرگونه فروش یا خدماتدهی، هویت خریداران را بهدقت احراز کرده و از ارائه خدمات به افراد مشکوک خودداری کنند.
همچنین، از شهروندان خواسته شد تا کارتهای بانکی خود را در موقع خرید در دسترس افراد دیگر قرار ندهند و برای خریدهای خرد از کارتهای مجزا استفاده کنند.