برپایی اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران با محوریت استان گلستان در استان بالکان آباد ترکمنستان
استاندار گلستان از برپایی اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران با محوریت استان گلستان در استان بالکان آباد ترکمنستان خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی گفت: این نمایشگاه به همت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان دراستان بالکان آباد ترکمنستان از فردا آغاز به کار خواهد کرد. حدود ۱۳۰ نفر از بازرگانان و تولیدکنندگان در این نمایشگاه از نقاط مختلف کشور از گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران و سایر استانها در این نمایشگاه شرکت کردند.
استاندار گلستان با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به کشور ترکمنستان است افزود: از این رقم بالغ بر ۱۲۵ میلیون دلار متعلق به استان گلستان است.
علی اصغر طهماسبی افزود: ترکمنستان دروازه ورود ایران به اوراسیا و آسیای میانه است و استان گلستان بیش از ۴۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی و ظرفیتهایی مانند کریدور شمال- جنوب، ریل، راه آهن و ترانزیت جاده را با کشور ترکمنستان دارد.
نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران در استان بالکان آباد در غرب ترکمنستان برپا شده و تا اول آذر ادامه دارد.