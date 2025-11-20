خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گلستان خبرداد:

برپایی اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با محوریت استان گلستان در استان بالکان آباد ترکمنستان

برپایی اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با محوریت استان گلستان در استان بالکان آباد ترکمنستان
کد خبر : 1716744
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گلستان از برپایی اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با محوریت استان گلستان در استان بالکان آباد ترکمنستان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی گفت: این نمایشگاه به همت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان دراستان بالکان آباد ترکمنستان از فردا آغاز به کار خواهد کرد. حدود ۱۳۰ نفر از بازرگانان و تولیدکنندگان در این نمایشگاه از نقاط مختلف کشور از گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران و سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت کردند. 

استاندار گلستان با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به کشور ترکمنستان است افزود: از این رقم بالغ بر ۱۲۵ میلیون دلار متعلق به استان گلستان است. 

علی اصغر طهماسبی افزود: ترکمنستان دروازه ورود ایران به اوراسیا و آسیای میانه است و استان گلستان بیش از ۴۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی و ظرفیت‌هایی مانند کریدور شمال- جنوب، ریل، راه آهن و ترانزیت جاده را با کشور ترکمنستان دارد. 

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در استان بالکان آباد در غرب ترکمنستان برپا شده و تا اول آذر ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب