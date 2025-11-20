بانوان کارآفرین می توانند مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه هموار کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان در جلسه بررسی موانع و مشکلات زنان کارآفرین استان که به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی که با حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان و جمعی از بانوان کارآفرین در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با بیان اینکه هر کارآفرین با راه‌اندازی کسب‌وکار، برای خود و دیگران شغل ایجاد می‌کند، اظهار کرد: کارآفرینان با نوآوری مدل کسب و کار و خدمات باعث افزایش کیفیت، کاهش قیمت و ایجاد تنوع در بازار، جذب سرمایه داخلی و خارجی و صادرات محصولات منجر به توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد، تقویت اقتصاد ملی و بهبود سطح زندگی مردم می‌گردد و حمایت دولت از این قشر نوآور ضروری است.

وی با تبیین جایگاه زنان در حوزه اقتصادی، افزود: امروزه حضور زنان کارآفرین در رونق تولید و توسعه اقتصادی همواره نقش تاثیرگذاری داشته و در نهایت در سلامت اقتصادی واجتماعی جامعه نیز موثر بوده است.

توصیفیان به وظیفه اصلی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین حمایت‌های دولت رفع موانع و مشکلات پیش روی بانوان کارآفرین و همچنین حمایت از آنان است تا زمینه حضور پررنگ و تاثیر گذار این قشر خلاق و پرتلاش در توسعه و پیشرفت فراهم شود.

وی به رویکرد استاندار لرستان در حمایت از کارآفرینان برای کاهش نرخ بیکاری در استان اشاره کرد و بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی برای بانوان کارآفرین با محوریت بازاریابی، برندینگ و توسعه صادرات محصولات زنان، ایجاد مرکز مشاوره و شتاب‌دهنده ویژه کسب‌وکارهای زنان از مهمترین برنامه‌های حمایت از بانوان کارآفرین است.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به محدویت‌های زیرساختی در استان بر نگاه کارآفرینان به ورود به عرصه دیجیتال و فن آوری‌های نوین تاکید کرد و گفت: در این راستان با اجرای طرح طاها در استان و ایجاد بانک اطلاعاتی در زیمنه پوشاک و انجیر با همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و حمایت از سرمایه گذاران و حضور هلدینگ‌های اقتصادی زمینه ایجاد زنجیره ارزش و اتصال کسب و کارهای خردو خانگی به واحدهای اقتصادی بزرگ فراهم شده و صنایع تبدیلی نیز ایجاد و گسترش خواهد یافت.

توصیفیان تصریح کرد: خلاقیت و نوآوری به عنوان رکن اساسی در کارآفرینی مطرح است در واقع امروز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند نگاه کار آفرینی و مهارت‌های نوین هستیم و این ایده و راه که با درایت نیمی از جمعیت که بانوان هستند می‌تواند از این مهم سر بلند بیرون آید.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان در پایان از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از محل اعتبارات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ برای بانوان کارآفرین در استان خبر داد و بر حمایت و حل مشکلات این قشر تاکید کرد.

در ادامه این جلسه هریک از بانوان کارآفرین به مسائل و مشکلات خود پرداختند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

همچنین در پایان این جلسه از بانوان موفق کارآفرین در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

