محدودیتهای ترافیکی در مازندران از ۲۸ آبان تا ۴ آذر
رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای کرج-چالوس، هراز و فیروزکوه از ۲۸ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۴ خبر داد. این محدودیتها شامل ممنوعیت تردد موتور سیکلتها و کامیونها و محدودیتهای یکطرفه در برخی روزها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: تردد انواع موتور سیکلتها به غیر از موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی، به استثنای موارد اضطراری، از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۸ آبان تا ساعت ۸ صبح روز سهشنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴ در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، و محور تهران - سمنان - مشهد ممنوع خواهد بود.
محدودیتهای محور کرج - چالوس
رئیس پلیس راه مازندران در ادامه به محدودیتهای ترافیکی در محور کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: تردد تریلرها، کامیونها و کامیونتها در این محور ممنوع است.
همچنین، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ آبان و روزهای شنبه، یکشنبه و سهشنبه ۱، ۲ و ۴ آذرماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، ممکن است محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال شود.
وی با اشاره به محدودیتهای قطعی در روزهای جمعه ۳۰ آبان و دوشنبه ۳ آذر، افزود:
• از ساعت ۱۲ ظهر از ابتدای آزادراه تهران - شمال، تردد خودروها به مقصد چالوس محدود میشود.
• از ساعت ۱۳ ظهر از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد کامل اعمال خواهد شد.
• از ساعت ۱۵ از مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب)، مسیر یکطرفه خواهد شد.
• از ساعت ۲۴ شب، طرح به پایان میرسد و از پل زنگوله تا مرزنآباد مسیر دوطرفه خواهد شد.
سرهنگ عبادی تاکید کرد که در صورت کم بودن حجم ترافیک، طرح زودتر از زمان اعلامشده به اتمام خواهد رسید. همچنین، در این مدت تردد از مسیر قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت ۱۱ صبح از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
محدودیتهای محور هراز
رئیس پلیس راه استان مازندران همچنین از ممنوعیت تردد کلیه تریلرها از محور هراز خبر داد و گفت: تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آبان، و همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲ و ۳ آذرماه از محور هراز ممنوع است.
وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، و با صلاحدید ماموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان و همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲ و ۳ آذرماه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست تا با مدیریت سفر خود و رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند. همچنین، برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آخرین جزئیات از وضعیت ترافیک، رانندگان میتوانند با شمارههای ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.