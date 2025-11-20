خبرگزاری کار ایران
جزئیات آلودگی هوا در ۱۲ شهر خوزستان

جزئیات آلودگی هوا در ۱۲ شهر خوزستان
براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، پنجشنبه ۲۹ آبان، هویزه با ۱۹۱، کارون ۱۶۴، اهواز ۱۶۲، شوشتر ۱۶۰، بهبهان ۱۵۷، آغاجاری ۱۵۴، ماهشهر ۱۵۳، دشت آزادگان ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه‌ی افراد قرار دارد.

در این ساعت خرمشهر با ۱۰۹، اندیکا ۱۰۸، آبادان ۱۰۲، دزفول ۱۰۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و امیدیه، اندیمشک، ایذه، باغملک، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان، شهر‌های با وضعیت قابل قبول هستند.  

براساس داده‌های این سامانه، دهدز تنها شهر با وضعیت پاک گزارش شده است.

 

