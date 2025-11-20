نماینده ارومیه در مجلس:
دستمزد کارگران باید سهبار در سال بازنگری شود/ جای خالی استاندار و فرماندار در مراسم قانون کار محسوس بود
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از غیبت مسئولان ارشد استان در مراسم سالروز تصویب قانون کار تأکید کرد: حمایت از سفره کارگران و اقشار کمدرآمد باید اولویت نخست تصمیمگیران باشد و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و در سه نوبت سالانه بازنگری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سید سلمان ذاکر،در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار با انتقاد از عدم خضور استاندار و فرماندار در این مراسم گفت: جای استاندار و فرماندار در این مراسم خالی است،این مراسم از مهمترین برنامههایی است که مسئولان باید در آن حضور پیدا کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت معیشت اقشار ضعیف افزود:برای رونق سفره افراد کمدرآمد، ارائه کالا بهجای پرداخت نقدی و استفاده از کالابرگ ضروری است.
ذاکر با بیان اینکه،در تمام تصمیمات کشور باید در گام نخست سفره کارگران و اقشار ضعیف مدنظر قرار گیرد گفت:کارگران و بازنشستگان امروز از شرایط زندگی مطلوبی برخوردار نیستند و دستمزد آنان با تورم همخوانی ندارد.
نماینده ارومیه از ارائه طرحی در مجلس خبر داد و گفت:طبق این طرح، دستمزد کارگران باید در سه نوبت سالانه بازنگری شود.
نماینده ارومیه در مجلس گفت:رکن اول و آخر کشور مردم هستند و دولت و نظام باید توجه ویژهای به آنان داشته باشند.
ذاکر همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و موضوع تعطیلی پنجشنبهها از مطالبات جدی مردم است. با وجود تصویب تعطیلی پنجشنبهها در مجلس، اختلافنظر در مورد ساعات کاری هفتگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.
وی در پایان با اشاره به لزوم رفع تبعیض در پرداختها گفت:همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان باید مورد توجه قرار گیرد و هیچگونه تفاوت و تبعیضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.