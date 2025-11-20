خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ارومیه در مجلس:

دستمزد کارگران باید سه‌بار در سال بازنگری شود/ جای خالی استاندار و فرماندار در مراسم قانون کار محسوس بود

دستمزد کارگران باید سه‌بار در سال بازنگری شود/ جای خالی استاندار و فرماندار در مراسم قانون کار محسوس بود
کد خبر : 1716719
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از غیبت مسئولان ارشد استان در مراسم سالروز تصویب قانون کار تأکید کرد: حمایت از سفره کارگران و اقشار کم‌درآمد باید اولویت نخست تصمیم‌گیران باشد و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و در سه نوبت سالانه بازنگری شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر،در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار با انتقاد از عدم خضور استاندار و فرماندار در این مراسم  گفت: جای استاندار و فرماندار در این مراسم خالی است،این مراسم از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که مسئولان باید در آن حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت معیشت اقشار ضعیف افزود:برای رونق سفره افراد کم‌درآمد، ارائه کالا به‌جای پرداخت نقدی و استفاده از کالابرگ ضروری است.

ذاکر با بیان اینکه،در تمام تصمیمات کشور باید در گام نخست سفره کارگران و اقشار ضعیف مدنظر قرار گیرد گفت:کارگران و بازنشستگان امروز از شرایط زندگی مطلوبی برخوردار نیستند و دستمزد آنان با تورم همخوانی ندارد.

نماینده ارومیه از ارائه طرحی در مجلس خبر داد و گفت:طبق این طرح، دستمزد کارگران باید در سه نوبت سالانه بازنگری شود.

نماینده ارومیه در مجلس گفت:رکن اول و آخر کشور مردم هستند و دولت و نظام باید توجه ویژه‌ای به آنان داشته باشند.

ذاکر همچنین تصریح کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها از مطالبات جدی مردم است. با وجود تصویب تعطیلی پنجشنبه‌ها در مجلس، اختلاف‌نظر در مورد ساعات کاری هفتگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

وی در پایان با اشاره به لزوم رفع تبعیض در پرداخت‌ها گفت:همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب