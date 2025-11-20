به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد ، در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و تجلیل از بازنشستگان ایثارگر عضو کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی لامرد که به همت خانه کارگر و حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی برگزار شد،حسین عبدالهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لامرد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تبریک به بسیجیان و ایثارگران حاضر در مراسم به مناسبت آغاز هفته بسیج گفت: قانون کار میثاق اجتماعی ماست؛ قانونی که حمایت از حقوق و معیشت کارگران را به‌روشنی تبیین کرده است و اگر به‌درستی اجرا شود، تحقق عدالت اجتماعی را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای قانون کار مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌هاست، افزود: این وظیفه همه ماست که مراقبت کنیم تا حقوق کارگران و کارفرمایان رعایت شود و روابط میان دو طرف در چارچوب قانون شکل بگیرد.

عبدالهی با اشاره به نقش محوری کارگران در چرخه تولید و توسعه شهرستان صنعتی لامرد اظهار داشت: کارگر زمانی می‌تواند با دل و جان کار کند که هزینه‌های زندگی‌اش تأمین باشد. کارگران و بازنشستگان سرمایه‌های ما هستند و حمایت از معیشت آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین نقش تشکل‌های کارگری را در ایجاد ارتباط مؤثر میان جامعه کارگری و مسئولان بسیار مهم دانست و گفت:

تشکل‌هایی مانند خانه کارگر پل ارتباطی کارگران با مسئولان و دولت هستند و ما موظفیم بسترهای قانونی لازم را برای حمایت از معیشت کارگران، رفع موانع تولید و پیگیری مشکلات بازنشستگان فراهم کنیم.

معاون سیاسی فرمانداری لامرد اختلافات کارگری را قابل حل دانست و افزود: اگر به دنبال ایجاد شرایط مطلوب برای نسل آینده هستیم، چاره‌ای جز تقویت همدلی میان کارگران و کارفرمایان و حمایت از تولید نداریم. امنیت شغلی کارگران باید تأمین شود و این مهم با گفت‌وگو و درک متقابل محقق می‌شود.

وی تأکید کرد که فرمانداری لامرد در ماه‌های اخیر به دنبال احیای نشست‌های سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است تا مسائل و مطالبات جامعه کارگری در فضایی تعامل‌محور رسیدگی شود.

عبدالهی با اشاره به سابقه دبیری کمیسیون کارگری در فرمانداری گفت: به دلیل آشنایی میدانی با مسائل کارگری، پیگیری مشکلات جامعه کارگری را در قالب کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان ادامه خواهیم داد. این کمیسیون در ماه‌های اخیر فعال شده و با همراهی شورای تأمین، مسائل و مشکلات کارگری را به‌صورت مستمر رصد کرده‌ایم.

وی در پایان با تأکید بر نیاز امروز کشور به همدلی و وحدت خاطرنشان کرد: مشکلات کارگر و کارفرما تنها با گفت‌وگو و تعامل حل می‌شود. برگزاری این همایش‌ها زمینه‌ای برای افزایش ارتباط میان کارگران، بازنشستگان و دولت فراهم می‌کند و ما در فرمانداری از این روند حمایت خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که همایش تجلیل از ۶٠ کارگر بازنشسته ایثارگر عضو کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی لامرد برای نخستین بار به همت خانه کارگر و حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی لامرد برنامه‌ریزی شد که همزمان به مناسبت هفته بسیج و سالروز تصویب قانون کار در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این عزیزان تجلیل به عمل آمد.

