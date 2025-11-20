حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در سه تا چهار روز گذشته، با وجود شرایط دشوار منطقه، نیروهای زمینی و هوایی بدون وقفه در حال مبارزه با آتش‌سوزی بودند. این منطقه دارای شیب بالای ۸۰ درصد، صخره‌ای بودن و مواجهه با کانال‌های بادی است که شرایط عملیات را بسیار پیچیده کرده است.

وی افزود: آتش‌سوزی اولیه که حدود ۸ هکتار از منطقه را درگیر کرده بود، به‌طور لکه‌ای گسترش یافت، اما با تلاش‌های انجام‌شده وسعت آتش به کمتر از یک هکتار کاهش یافته و اکنون تحت کنترل کامل قرار دارد.

محمدی ادامه داد: در روزهای اخیر تعداد تیم‌های عملیاتی از ۲۲ تیم به ۳۵ تیم تخصصی افزایش یافته است. این تیم‌ها در چندین محور مختلف شامل پاک‌سازی، مهار و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در حال فعالیت هستند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین با اشاره به نقش موثر عملیات هوایی گفت: «سه فروند بالگرد در اطفای حریق مشارکت دارند و تاکنون بیش از ۴۰ سورتی پرواز برای حمل آب و پشتیبانی از نیروهای زمینی انجام شده است. با وجود شرایط باد و دشواری‌های پروازی، اقدامات هوایی به محدود شدن دامنه آتش کمک شایانی کرده است.

وی گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای منابع طبیعی، محیط‌زیست، هلال‌احمر و حضور موثر نیروهای بومی، در تسریع روند مهار آتش نقش کلیدی داشته است. با تداوم عملیات زمینی و هوایی، امیدواریم تا پایان امروز شاهد اطفای کامل حریق در منطقه الیت چالوس باشیم.

