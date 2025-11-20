وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
زبان ارتباطی با نسل جوان نیازمند بازآفرینی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت همافزایی مجموعههای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی کشور تأکید کرد و گفت: زبان ارتباطی با نسل جوان نیازمند بازآفرینی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، سیدعباس صالحی روز پنجشننبه بیست و نهم آبان ماه در دیدار با امام جمعه خرمآباد بر ضرورت همافزایی مجموعههای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی کشور تأکید کرد و گفت: نتایج مثبت این همکاریها در استانها بهوضوح قابل مشاهده است و تجربههای موفق، الگویی برای سراسر کشور خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور استاندار و مدیران استانی در جلسات اخیر، افزود: با اولویتبندی پروژهها و تمرکز بر طرحهای کلیدی، امروز هر شهرستان مسیر مشخصی برای اقدامات خود یافته و روند کارها رو به پیشرفت است. دولت نیز آماده است تا نکات و نیازهای استانها را در سفرهای کاری منتقل و پیگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت ارتباط با گروههای اجتماعی همچون هنرمندان تأکید کرد گفت: برای موفقیت در این عرصه باید مربیانی تربیت شوند که زبان ارتباطی با نسل جوان را بیابند. متأسفانه در سالهای اخیر این زبان دچار گسست یا اختلال نسبی شده و نیازمند تلاش بیشتر برای بازسازی آن هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: علایق فطری جوانان وجود دارد، اما باید تلنگرهایی ایجاد شود تا آنان در مسیر درست قرار گیرند. این امر نیازمند همکاری گسترده حوزههای علمیه، دانشگاهها و مجموعههای فرهنگی است تا افرادی توانمند در برقراری ارتباط با نسل جدید تربیت شوند.