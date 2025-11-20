وزیر فرهنگ وارد لرستان شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال استاندار و مسئولان استانی وارد بروجرد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح پنجشنبه به منظور شرکت در چند رویداد و برنامه فرهنگی و هنری، از طریق ورودی بروجرد، با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استانی وارد استان لرستان شد.
وزیر ارشاد پس از شرکت در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان عازم خرم آباد میشود که دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد و خانواده شهدا، اجرای آیین کتابگردی و حضور در برنامههای فرهنگی و رسانهای جشنواره کتاب سال از برنامههای سیدعباس صالحی در مرکز استان خواهد بود.