بازدید فرماندار آستانه اشرفیه ازروند احداث و تکمیل سد لاستیکی انبارسر بر روی رودخانه حاجعلی جوب
فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه از روند احداث و تکمیل سد لاستیکی انبارسر بر روی رودخانه حاجعلی جوب این شهرستان، بازدید میدانی بعمل آورد.

به گزارش ایلنا از رشت،  رحمت حیدری نژاد؛ فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه با همراهی  هادی جعفرزاده؛ معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و پندار؛ سرپرست بخشداری بندر کیاشهر و  جارچی از روند احداث و تکمیل سد لاستیکی انبارسر بر روی رودخانه حاجعلی جوب این شهرستان، بازدید میدانی بعمل آورد.

فرماندار آستانه اشرفیه ضمن بازدید به تشریح عملیات ساخت سد لاستیکی پرداخت و افزود:سد لاستیکی انبارسر با هدف ایجاد حوضچه مکش و احداث ایستگاه پمپاژ و انحراف آب، جلوگیری از تداخل آب شور و شیرین در محل اتصال رودخانه به دریا در اثر پس زدگی آب دریا، توسعه اراضی کشاورزی، بهره برداری تفریحی و گردشگری، بهبود سطح زیرکشت، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیری از پدیده کف‌کنی، پرورش آبزیان، ذخیره سازی و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه و سایر موارد که در سال گذشته ۲۳ درصد پیشرفت داشت اما با هماهنگیهای انجام شده در حال حاضر از پیشرفت 63 درصدی برخوردار است .

لازم به توضیح است ارتفاع سد لاستیکی انبارسر آستانه اشرفیه، دو متر و طول لاستیک در تاج سد، 32.7 متر است.

حجم مخزن ذخیره آب 320.000 هزار مترمکعب بوده که باعث بهبود آبیاری 1000 هکتار از اراضی شالیزاری خواهد شد.

