بازدید فرماندار آستانه اشرفیه ازروند احداث و تکمیل سد لاستیکی انبارسر بر روی رودخانه حاجعلی جوب

به گزارش ایلنا از رشت، رحمت حیدری نژاد؛ فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه با همراهی هادی جعفرزاده؛ معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و پندار؛ سرپرست بخشداری بندر کیاشهر و جارچی از روند احداث و تکمیل سد لاستیکی انبارسر بر روی رودخانه حاجعلی جوب این شهرستان، بازدید میدانی بعمل آورد.

فرماندار آستانه اشرفیه ضمن بازدید به تشریح عملیات ساخت سد لاستیکی پرداخت و افزود:سد لاستیکی انبارسر با هدف ایجاد حوضچه مکش و احداث ایستگاه پمپاژ و انحراف آب، جلوگیری از تداخل آب شور و شیرین در محل اتصال رودخانه به دریا در اثر پس زدگی آب دریا، توسعه اراضی کشاورزی، بهره برداری تفریحی و گردشگری، بهبود سطح زیرکشت، تثبیت بستر رودخانه و جلوگیری از پدیده کف‌کنی، پرورش آبزیان، ذخیره سازی و تضمین آب اراضی حاشیه رودخانه و سایر موارد که در سال گذشته ۲۳ درصد پیشرفت داشت اما با هماهنگیهای انجام شده در حال حاضر از پیشرفت 63 درصدی برخوردار است .

لازم به توضیح است ارتفاع سد لاستیکی انبارسر آستانه اشرفیه، دو متر و طول لاستیک در تاج سد، 32.7 متر است.

حجم مخزن ذخیره آب 320.000 هزار مترمکعب بوده که باعث بهبود آبیاری 1000 هکتار از اراضی شالیزاری خواهد شد.

