مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی عنوان کرد:
تشریح اقدامات کنترلی در راستای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان / ضرورت رعایت اصول امنیت زیستی
تزریق ۵ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اقدامات کنترلی در راستای پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در این استان را تشریح کرد و گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و شروع مهاجرت پرندگان به استان به خصوص تالاب میقان، سدها و آبگیرها، ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطوح استانی و شهرستانی تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. تشدید پایش و مراقبت در خصوص این بیماری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، محمد فتاحی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 8200 مورد نمونهبرداری برای شناسایی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی انجام شده است. همچنین حدود 11 هزار مورد پایش و مراقبت فعال بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز در سطح روستاها، مرغداریها، تالابها و سدهای استان مرکزی انجام شده است. تاکنون هیچ موردی از این بیماری در واحدهای صنعتی و روستایی گزارش نشده است.
وی به واکسیناسیون طیور صنعتی بر علیه این بیماری اشاره کرده و ادامه داد: برای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 5 میلیون دُز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی تزریق شد. همچنین تعداد 49 مورد بازدید از واحدهای مرغداری به منظور اصلاح ساختار و مجوز جوجهریزی در سال جاری انجام شده است. این موارد مهمترین اقداماتی است که در راستای مقابله با این بیماری در استان انجام شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به اقداماتی که از سوی این ادارهکل در راستای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در حال اجرا است اشاره کرده و اظهار داشت: آموزش به مرغداران و اتحادیهها، آگاهسازی، اطلاعرسانی و ارسال پیامک از طریق رسانههای جمعی، از جمله اقدامات مهم در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری به شمار میرود که ادارهکل دامپزشکی استان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در حال انجام این اقدامات است.
فتاحی تصریح کرد: به منظور مقابله با شیوع احتمالی بیماری علاوه بر اقدامات دامپزشکی لازم است روستاییان، مرغداران، بهرهبرداران و دیگر مجموعههای مرتبط در این حوزه، جهت جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری، اصول امنیت زیستی را رعایت کنند. در این راستا ضروری است ضمن شستشو و ضدعفونی دستها، تعویض لباس و کفش در صورت تماس با پرندگان آلوده، از هرگونه تماس با پرندگان تلف شده خودداری کنند.
وی بر خودداری از شکار و نگهداری پرندگان وحشی و عدم نگهداری طیور در حیاط منزل و محوطههای باز تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: ضروری است از لاشههای طیور جهت تغذیه سگها و سایر حیوانات استفاده نشود و لاشهها سوزانده شده یا دفن بهداشتی شوند. همچنین عدم حملونقل پرندگان و یا خرید آنها از دست فروشانها در سطح شهر و روستا و ... از مهمترین اقدامات امنیت زیستی است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با ضروری دانستن اطلاعرسانی سریع بیماری از سوی شهروندان، تأکید کرد: از مرغداران، روستاییان و شهروندان گرامی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک و ناگهانی و یا افت تولید و هر گونه علائم بیماری، موارد را سریع از طریق شماره تماس 1512 به سرعت به ادارهکل دامپزشکی گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی و رسیدگی گردد و از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری گردد.
فتاحی به تشریح علائم این بیماری پرداخته و در این رابطه ابراز داشت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از جمله بیماریهای واگیردار و مشترک بین انسان و پرندگان است که علائم عصبی شامل لرزش و پیچش سر و گردن، خونریزی در تاج، ریش و ساق پا، کاهش شدید مصرف خوراک دارد. شروع ناگهانی تلفات از نشانههای شیوع این بیماری است. این بیماری به صورت وسیع در گله منتشر شده و باعث افت ناگهانی و شدید تولید میشود.