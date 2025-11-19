خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

مرمت 19 رشته قنات در استان قزوین

مرمت 19 رشته قنات در استان قزوین
کد خبر : 1716542
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات مرمت و بازسازی 19 رشته قنات در سال جاری در استان در حال اجرا و بخشی نیز تکمیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با بیان اینکه قنوات نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی مناطق مختلف استان دارند، گفت: استان قزوین 345 رشته قنات دارد که طی سال جاری مرمت 19 رشته از آن‌ها برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

وی افزود: چهار رشته از این قنوات با استفاده از اعتبارات استانی و با مبلغ 23 میلیارد و 492 میلیون ریال مرمت شده و 15 رشته دیگر نیز با بهره‌گیری از اعتبارات ملی و به مبلغ 55 میلیارد ریال و با مشارکت بهره‌برداران مورد بازسازی قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، اجرای طرح‌های مرمت و لایروبی قنوات، علاوه بر افزایش دبی آبدهی، نقش مهمی در پایداری منابع آب و توسعه کشاورزی سنتی استان دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب