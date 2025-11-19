مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
مرمت 19 رشته قنات در استان قزوین
مدیر آبوخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات مرمت و بازسازی 19 رشته قنات در سال جاری در استان در حال اجرا و بخشی نیز تکمیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مسعود نصیری با بیان اینکه قنوات نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی مناطق مختلف استان دارند، گفت: استان قزوین 345 رشته قنات دارد که طی سال جاری مرمت 19 رشته از آنها برنامهریزی و اجرا شده است.
وی افزود: چهار رشته از این قنوات با استفاده از اعتبارات استانی و با مبلغ 23 میلیارد و 492 میلیون ریال مرمت شده و 15 رشته دیگر نیز با بهرهگیری از اعتبارات ملی و به مبلغ 55 میلیارد ریال و با مشارکت بهرهبرداران مورد بازسازی قرار گرفتهاند.
به گفته وی، اجرای طرحهای مرمت و لایروبی قنوات، علاوه بر افزایش دبی آبدهی، نقش مهمی در پایداری منابع آب و توسعه کشاورزی سنتی استان دارد.