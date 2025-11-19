به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس بابل، در پی انتشار گاز مونوکسیدکربن (CO) در یکی از مدارس شهرستان بابل، تعدادی از دانش‌آموزان دچار مسمومیت شدند.

این حادثه در ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه روز چهارشنبه ۲۸ آبان در یکی از مدارس دخترانه شهرستان بابل رخ داد، که باعث بروز علائم مسمومیت در تعدادی از دانش‌آموزان شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، سه دستگاه آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی آغاز گردید.

تا لحظه انتشار این خبر، اقدامات درمانی برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده ادامه دارد و بررسی‌های بیشتر درباره علت وقوع حادثه در حال انجام است.

انتهای پیام/