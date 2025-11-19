دانشگاه باید مرجع نقد، تولید دانش و محرک توسعه باشد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی نشست صمیمی نمایندگان تشکل‌ های دانشجویی دانشگاه‌ های آذربایجان‌ شرقی با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی شامگاه سه‌ شنبه بیست و هفتم آبان ماه در عمارت تاریخی استانداری برگزار شد؛ نشستی که محور آن بررسی نقشه راه آموزش عالی استان، نحوه مشارکت دانشجویان در حکمرانی ، مطالعات سیاستی و تقویت پیوند دانشگاه با صنعت بود.

در این نشست 68 نفر از نمایندگان تشکل‌ های بسیج دانشجویی، انجمن‌ های اسلامی، جامعه اسلامی، تشکل ‌های صنفی و علمی حضور داشتند که 31 نفر از حاضرین به بیان دیدگاه ها، نظرات و مطالبات خود پرداختند. فضای نشست به ‌صورت آزاد، انتقادی و با طرح مسائل ریشه‌ای دانشگاه ‌ها پیش رفت که استاندار بخش قابل توجهی از این درخواست ‌ها را «دقیق، کارشناسی و آینده‌ نگرانه» توصیف کرد

دانشگاه، میدان گفت ‌وگو نه عرصه رقابت ‌های هزینه‌ ساز

بهرام سرمست در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت محیط دانشگاه در شکل‌ دهی به خِرَد عمومی گفت: دانشگاه یکی از مهم‌ ترین نهاد های بازتولید امید اجتماعی است. فضای دانشگاه باید سیاسی و نقادانه باشد اما هرگز نباید به سمت تنش، قطبی‌سازی یا امنیتی‌شدن پیش برود.

وی ادامه داد: نقد دانشگا هی اگر سالم باشد، اخلاق گفت‌وگو را تقویت و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. اما سیاسی‌کاری و تبدیل دانشگاه به میدان منازعات جناحی، به ضرر دانشجو و کل جامعه است.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: مدیریت استان از نقد دانشجویان استقبال می‌کند و بر مسئولیت ‌پذیری متقابل میان دولت و دانشگاه‌ها تأکید دارد.

شکاف تاریخی «انتظار ـ امکانات ـ سیاست»؛ ریشه مشکلات آموزش عالی

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل ساختار آموزش عالی کشور گفت: در کشور ما سه ضلع مهم در حوزه آموزش عالی با هم هماهنگ نیست: انتظار بالا، امکانات محدود و سیاست‌ های پراکنده. اگر این سه ضلع هم ‌راستا نشود، دانشگاه از مسیر توسعه خارج می‌شود.

او افزود: این عدم تناسب، علت اصلی مهاجرت نخبگان، نارضایتی دانشجویان و بی‌اثر بودن بسیاری از پژوهش‌هاست.

پذیرش بدون نیازسنجی؛ بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان

سرمست با انتقاد از روند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ ها گفت: دانشگاه‌ ها بدون نقشه جامع، سال ‌هاست بدون نیاز سنجی بازار کار دانشجو می‌پذیرند. نتیجه این شده که بازار کار از مهارت خالی است و دانشگاه از نیاز واقعی جامعه به دور مانده است.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: به صنایع استان تاکید کرده ایم هنرستان های در جوار صنعت تاسیس کنند چر که در بسیاری از حوزه ‌ها، فارغ ‌التحصیلان هنرستان‌ها سریع ‌تر و مؤثرتر وارد بازار کار می‌شوند، زیرا آموزش آن ‌ها از ابتدا مهارت ‌محور بوده است.

وی تاکید کرد: این مدل باید در دانشگاه‌ ها نیز پیاده شود و آموزش صرفاً نظری جای خود را به آموزش کاربردی بدهد.

زیرساخت‌های ناکافی و پیوند ضعیف استاد ـ صنعت

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه مشکلات زیر ساختی را یکی از موانع مهم آموزش عالی در استان دانست و گفت: کمبود کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های استاندارد، فرسودگی تجهیزات علمی در بسیاری از دانشگاه‌ها، نبود زنجیره کامل پژوهش تا تولید و بی‌توجهی برخی اساتید به پروژه‌ های کاربردی و ارتباط با صنعت از جمله این مشکلات است.

سرمست تأکید کرد: اساتید موفقی داریم که الگوی واقعی پیوند دانشگاه و صنعت هستند؛ اما این مدل باید به جریان غالب تبدیل شود، نه استثناء.

فعال شدن ظرفیت ‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سال ‌های گذشته از این ظرفیت در استان استفاده نشده بود، گفت: برای نخستین بار، تفاهم نامه های پژوهشی کاربردی بین دانشگاه‌ ها و صنایع استان فعال شده است. این یک تحول اساسی در پیوند محیط علمی با محیط تولید است.

وی افزود: معافیت‌های مالیاتی و حمایت ‌های قانونی برای شرکت ‌های دانش‌ بنیان، در استان وارد مرحله عملیاتی شده است.

سرمست تأکید کرد این روند باید با حمایت مدیران دانشگاه‌ ها و تشکل‌ های دانشجویی ادامه پیدا کند تا به کاهش مهاجرت نخبگان منجر شود.

ضرورت بین‌المللی ‌سازی دانشگاه‌ها

استاندار آذربایجان شرقی در این بخش از سخنان خود گفت: یکی از جریان‌ های مهم آموزش عالی در جهان، حرکت به سمت تعاملات بین ‌المللی و جذب دانشجوی خارجی است.

سرمست افزود: 750 سال قبل دانشگاه ربع رشیدی در تبریز دانشجوی خارجی داشت و امروز دانشگاه تبریز پیشینه ‌ای دیرینه در پذیرش دانشجوی بین المللی دارد.

وی با بیان اینکه در این زمینه با افراط و تفریط مخالفیم، تصریح کرد: جذب دانشجوی خارجی باید توسط دانشگاه ها بر اساس یک استاندارد و اصول قاعده مند تنظیم شود تا سطح دانشجویان ارتقا یاید و فقط ارائه مدرک نباشد تا اعتبار دانشگاه هم زیر سوال برود.

سرمست تأکید کرد که ارتقای کیفیت، افزایش رشته ‌های روزآمد و استاندارد سازی خدمات دانشجویی، الزامات این مسیر است.

اعتماد به جوانان و نقش‌آفرینی در حکمرانی محلی

استاندار آذربایجان شرقی با مرور تجربه ‌های مدیریتی خود از اوایل جوانی، خطاب به دانشجویان گفت: کشوری که به جوانان تکیه نکند، آینده ندارد. من در بسیاری از مسئولیت‌ ها در سنین پایین وارد شدم و به توان جوانان اعتقاد جدی دارم.

سرمست تصریح کرد: بخشی از تصمیم‌ سازی‌های استان باید با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های تخصصی دانشگاه‌ ها انجام شود.

وی با اشاره به انتصابات در دانشگاه ها تاکید کرد: شرط اصلی انتصابات در دانشگاه درجه دانشگاهی و درجه علمی است چرا که دانشگاه یک محیط علمی است و مسئولیت های آن باید به دست افراد کاردان، نخبه و علمی سپرده شود.

طرح ایجاد سازوکار مشورتی دائمی میان استانداری و تشکل‌های دانشجویی

در پایان جلسه، استاندار آذربایجان شرقی از پیشنهاد نمایندگان تشکل‌ها برای ایجاد سازوکار رسمی مشورتی استقبال کرد و گفت: تشکل‌ ها می‌توانند پیشنهاد ها و نقد های خود را در قالب یک سازوکار مشخص به حوزه سیاسی و اجتماعی استانداری ارائه کنند. استمرار این مسیر، تصمیم‌گیری‌ها را علمی‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

سرمست در پایان تاکید کرد: این نشست‌ ها به ‌صورت دوره‌ای ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/