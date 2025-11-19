مدیرکل استاندارد البرز:
شهرداریها از صدور مجوز برای زمینهای بازی غیر استاندارد خودداری کنند
مدیرکل استاندارد استان البرز با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت کودکان و شهروندان، اعلام کرد که تولید، نصب و بهرهبرداری از تجهیزات تفریحی تنها با اخذ مجوز استاندارد مجاز است و شهرداریها باید از صدور هرگونه مجوز برای زمینهای بازی فاقد تأییدیه استاندارد جلوگیری کنند.
به گزارش خبرنگار البرز، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در تجهیزات تفریحی اظهار کرد: برای حفظ حقوق کودکان و شهروندان، تجهیزات تفریحی توسط عالیترین رکن سازمان استاندارد، یعنی شورای عالی استاندارد به ریاست رئیسجمهوری، اجباری اعلام شده است. بر همین اساس، هرگونه تولید تجهیزات تفریحی بدون دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد ممنوع است.
وی افزود: این تجهیزات نهتنها در زمان تولید باید پروانه استاندارد دریافت کنند، بلکه هنگام نصب و بهرهبرداری در پارکها، شهرها و زمینهای بازی نیز لازم است مجوزهای لازم از سازمان استاندارد اخذ شود.
مدیرکل استاندارد البرز ادامه داد: تولیدکنندگان، صاحبان و بهرهبرداران تجهیزات تفریحی میتوانند با مراجعه به سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی به آدرس isad.inso.gov.ir و ثبتنام در این پورتال، نسبت به دریافت گواهی یکساله اقدام کنند. همچنین شهروندان قادرند فهرست واحدهای دارای مجوز را در این سامانه مشاهده کنند.
جوادی با تأکید بر نقش مهم شهرداریها گفت: انتظار ما از تمامی شهرداریهای استان، اهتمام جدی به اخذ مجوز استاندارد هنگام نصب و بهرهبرداری از تجهیزات پارکها و زمینهای بازی محلی است تا امنیت کودکان و شهروندان تضمین شود.
وی با اشاره به وضعیت تجهیزات تفریحی در پارکها و شهربازیهای استان تصریح کرد: شهرداران باید بهطور جدی از فعالیت تجهیزات فاقد گواهینامه استاندارد جلوگیری کنند؛ زیرا در صورت بروز حادثه، مسئولیت حقوقی و مدنی متوجه بهرهبردار و شهرداری خواهد بود.
مدیرکل استاندارد البرز در پایان گفت: در حالی که طبق برنامه مصوب، تعداد ۱۰۳۲ بازرسی از تجهیزات تفریحی برای سال جاری تعیین شده بود، این ادارهکل از ابتدای سال تاکنون ۱٬۰۶۹ مورد بازرسی انجام داده است. در فرآیند بازرسی، هر تجهیزی که با الزامات استاندارد مغایرت داشته باشد متوقف میشود و تنها پس از رفع نواقص و تأیید اداره استاندارد، مجوز بازگشت به چرخه بهرهبرداری صادر خواهد شد.