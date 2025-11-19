خبرگزاری کار ایران
تأکید استاندار گیلان و داغستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه

استاندار گیلان و نخست‌وزیر جمهوری داغستان روسیه در دیداری مشترک بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای گسترش تعاملات منطقه‌ای تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این دیدار با قدردانی از حضور فعال هیأت داغستان در اجلاس خزر، ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری میان گیلان و داغستان را یادآور شد و اظهار کرد؛  ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در مسیر تقویت ارتباطات منطقه‌ای میان ۲ استان گیلان و داغستان باید مورد توجه قرار گیرد.

 
وی با اشاره به جایگاه راهبردی گیلان در کریدور شمال ـ جنوب، آمادگی استان را برای توسعه فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های مشترک بیان کرد: گیلان در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی، تبادل هیأت‌های تجاری و اجرای طرح‌های مشترک فرهنگی و آموزشی دارای ظرفیت بسیار خوبی است که در این اجلاس مورد تأکید قرار گیرد.

عبدالمسلم عبدالمسلم‌اف نخست‌وزیر جمهوری داغستان نیز در این دیدار، با ابراز خرسندی از میزبانی گیلان در نخستین اجلاس استانداران خزر، علاقه‌مندی کشورش را برای گسترش روابط با استان‌های شمالی ایران به‌ویژه گیلان مورد تأکید قرار داد و توسعه همکاری‌های دو جانبه را موجب تقویت پیوندهای تاریخی و اقتصادی دو منطقه دانست.

در این نشست، دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها و تدوین برنامه‌های مشترک برای ارتقای سطح مبادلات و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

