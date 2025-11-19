خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راهداری استان خبرداد؛

کسب رتبه نخست توسط فارس در زمینه توسعه و کیفیت راه های روستایی

‌‌مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس گفت: استان فارس طی ارزیابی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توانست رتبه نخست در زمینه توسعه و کیفیت راه‌های روستایی را از آن خود کند.

 به گزارش ایلنا، علیرضا امیری اظهار داشت: طی جلسه ویدیو کنفرانسی که در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار شد فارس  به عنوان استان اول کشور در زمینه توسعه و کیفیت راه‌های روستایی شناخته شد و این موفقیت حاصل تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده است.

امیری با بیان این که با اجرای پروژه‌های متنوع و بهبود زیرساخت‌ها، راه‌های روستایی این استان به استانداردهای بالایی رسیده و دسترسی به مناطق دورافتاده تسهیل گشته، افزود: این اقدامات نه تنها به افزایش ایمنی سفرها کمک کرده، بلکه به رونق اقتصادی و اجتماعی روستاها نیز منجر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت راه‌های روستایی در توسعه پایدار و کاهش فاصله‌های اجتماعی، استان فارس به عنوان الگوی موفق در این حوزه، تلاش می‌کند تا بهبود و توسعه مستمر این راه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس یادآور شد: بر اساس آخرین آمار این اداره کل از تعداد ۳۶۴۶ روستا در استان ، ۱۵۹۵ روستا زیر ۲۰ خانوار و تعداد ۱۹۴۹ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردارند, همچنین از ۱۵۷۶۸ کیلومتر راههای استان حدود ۱۱۰۵۵ کیلومتر راه روستایی است.

با توجه به اقدامات صورت گرفته درصد برخورداری روستاهای استان فارس از نعمت راه آسفالته به بیش از ۹۳ درصد افزایش یافته است.

