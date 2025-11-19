استاندار لرستان مطرح کرد؛
دفاع مقدس؛ حکمت حضور و میراث بیداری
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: امروز در این آئین شریف، ما فقط از چند کتاب رونمایی نمی کنیم، بلکه از چند صفحه درخشان تاریخ خود پرده برمی داریم، این کتاب ها نه صرفا راوی خاطرات جنگ، که حامل « حکمت حضور» ملتی هستند که از میان آتش و خاکستر، معنای نوینی از انسان و ایمان آفرید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه در آئین رویداد ملی قهرمان و رونمایی از سه کتاب زندگی بانوان قهرمان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس در حافظه ما رویدادی نظامی نیست؛ روایتی از تبدیل تهدید به تولد است. اگر جنگ تحمیلی آزمون سخت ملت ایران بود، دفاع مقدس کلاس بزرگ تربیت انسان مومن مقاوم واقع نگر بود.
وی ادامه داد: مردانی و زنانی که در آن روزگار زیستند، میان عقلانیت و عشق، میان خاک و افق، میان تقدیر و تصمبم، راه سوم را برگزیدند: راه حضور معنا در دل واقعیت.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یادآور شد: دفاع مقدس در بنیاد خود نوعی «انسان شناسی» الهی است. ما در آن روزگار آموختیم که انسان میتواند در عین رنج، مسئول بماند، در عین اشک، امیدوار باشد و در عین فقر، آفرینندهی فرهنگ شود، امروز بازخوانی آن ایام نه برای سوگواری قهرمانان، بلکه برای بازیابی «فلسفهی حضور ایرانیان در جهان» است.
پورعلی گفت: در روزگار جنگ رسانهای و هویت شکننده، ما بیش از همیشه به بازگشت به حکمت دفاع مقدس نیاز داریم، چون آن منظومهی ارزش ها، کلید فهم بنیادین از «امنیت انسان محور» در عصر جدید است،
وی افزود: دفاع مقدس به ما آموخت که امنیت نه حاصل قدرت بلکه نتیجهی معناست، ملتی که معنا دارد، مرزهایش را خود تعریف میکند.
وی ادامه داد: کتابی که در حوزه دافت مقدس نوشته یا خوانده میشود، اگر فقط خاطره باشد ناقص است، اگر فقط تحلیل باشد بیروح است؛ اما اگر هر دو را در پرتو معرفت جمع کند، به «تجربهی تمدنی» بدل میشود. ما با هر دفتر جدیدی که در این عرصه گشوده میشود، برگی تازه از «تمدن مقاومت» را مینویسیم. تمدنی که مفاهیم شهادت، ایثار و ایمان را از محدوده شعار بیرون آورد و به رفتار اجتماعی بدل ساخت.
به گفته معاون سیاسی استاندار لرستان، آنچه امروز در این مراسم میدرخشد، تلاش نویسندگان و پژوهشگرانی است که با صداقت و تعهد، روایت دفاع مقدس را از تکرار و کلی گویی نجات داده اند. آنها تاریخ را به متن زندگی بازگردانده اند.
پورعلی افزود: کتابهایی از این دست نه تنها از گذشته میگویند بلکه برای آینده مینویسد؛ برای نسلی که باید بداند دفاع مقدس نه فقط آغاز پیروزی، بلکه آغاز مسئولیت بود.
وی اظهارداشت: نسل امروز، وارث تجربهی آن مقاومت است اما در شرایطی متفاوت: در میدان نبرد معنا، در برابر تهاجم بیصدای بیباوری.
وی تصریح کرد: ما باید همچنان بجنگیم نه با سلاح بلکه با روایت، با اندیشه، با قلم. جنگ امروز، جنگ روایت هاست و هر نویسنده، رزمندهای است در جبهه حقیقت.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: ما در این مسیر، نیازمند پیوند سه ضلع هستیم: «حافظه تاریخی، تفکر انتقادی و امید فرهنگی». حافظه تاریخی تا ریشهها فراموش نشوند؛ تفکر انتقادی تا نسل نو در دام شعار سقوط نکند و امید فرهنگی، تا این میراث در جام جامعه تداوم یابد.
پورعلی افزود: در لرستان و سراسر ایران، دفاع مقدس تنها در خط مقدم نبود، در دل خانواده ها، در سنگر مدرسهها، در چهره مادران و پرستاران نیز جریان داشت، روزی میرسد که تاریخ دفاع مقدس نه از منظر عملیات بلکه از منظر انسانشناسی فرهنگی بازنویسی شود، آن روز هر کتابی که امروز رو نمایی میشود، سندی برای آینده خواهد بود: سندی از وجدان تاریخی یک ملت.
وی ادامه داد: اجازه دهید در پایان بگویم: دفاع مقدس برای ما گذشته نیست، وجدان بیدار ماست. اگر دوباره به آن زمان بازگردیم شاید چیزی تغییر نکند جز عمق فهم ما از آن.
وی تصریح کرد: ما امروز وظیفه داریم به جای روایت صرف رنج، «معنای رنج» را روایت کنیم، این معنای رنج است که از جنگ، فرهنگ میسازد.
معاون سیاسی استاندار لرستان گفت: پس بیایید در کنار نویسندگان و خالقان این آثار، پیمانی تازه ببندیم: پیمان برای دفاع از حقیقت در برابر تحریف، دفاع از ایمان در برابر فراموشی، دفاع از معنای انسان ایرانی در برابر بیریشگی.
پورعلی افزود: رونمایی امروز، نه مراسم پایان کتاب نوشتن که آغاز کتاب خواندن جامعه است؛ تا وقتی خواننده داریم، دفاع مقدس ادامه دارد.