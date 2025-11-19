خبرگزاری کار ایران
هشدار شهرداری کرج:

شهروندان عوارض پرداخت کنند/برق مودیان دارای بدهی سنگین قطع می‌شود

مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج با تأکید بر نقش پرداخت به‌موقع عوارض در اجرای پروژه‌های عمرانی و حفظ کیفیت خدمات شهری اعلام کرد: در راستای صیانت از منابع عمومی، برق واحدهایی که بدهی سنگین داشته و با وجود اخطارهای متعدد اقدامی برای پرداخت انجام نداده‌اند، قطع خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، حشمت‌الله عزیزی مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج با هشدار نسبت به پیامدهای عدم پرداخت به‌موقع عوارض شهری گفت: تأخیر در پرداخت، روند اجرای پروژه‌های ضروری شهرداری را مختل کرده و در نهایت به کاهش کیفیت خدمات و تأخیر در پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در توسعه شهری افزود: اجرای پروژه‌هایی نظیر سنگ‌فرش معابر، احداث پارک‌ها، ایجاد مسیرهای استاندارد تردد خودرو و عابر پیاده و سایر طرح‌های عمرانی، وابسته به همراهی مردم و پرداخت منظم عوارض است.

عزیزی تصریح کرد: تأمین و نگهداری فضای سبز، روشنایی خیابان‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و رفع مشکلات ترافیکی از جمله نیازهای مهم شهری است که بدون تأمین منابع مالی پایدار امکان‌پذیر نیست.

مدیر منطقه ۷ شهرداری کرج در ادامه با اشاره به سیاست‌های مدیریت شهری، اظهار داشت: در مورد مودیانی که بدهی‌های سنگین دارند و با وجود چندین اخطار کتبی همچنان اقدامی برای پرداخت انجام نداده‌اند، قطع برق واحدهای بدهکار به‌عنوان اقدامی بازدارنده در دستور کار قرار گرفته و اجرا خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست برای حفظ حقوق عمومی و استمرار خدمات شهری، در پرداخت به‌موقع عوارض و بدهی‌های معوق همکاری لازم را داشته باشند.

