به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا، امروز چهارشنبه اظهار کرد: این حادثه شب گذشته در محور خرمشهر به اهواز، جاده امام جعفر صادق (ع)، کیلومتر ۱۰ بعد از گیت رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه فوریت‌های پزشکی دانشگاه به محل حادثه اعزام شدند.

افرا گفت: سانحه ناشی از برخورد یک دستگاه تریلر با خودروی سواری سبک بود که متاسفانه یک خانم حدود ۴۵ ساله و یک مرد حدود ۴۵ ساله به دلیل شدت بالای جراحات، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

وی افزود: در این حادثه یک مصدوم آقا ۳۲ ساله نیز دچار آسیب سطحی شد که خدمات درمانی سرپایی برای او ارائه شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه با ابراز تاسف نسبت به وقوع این سانحه، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، توجه به نکات ایمنی و پرهیز از رفتار‌های پرخطر در جاده‌های برون‌شهری تاکید کرد.

