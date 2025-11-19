خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

مقاومت میکروبی تهدیدی اجتماعی، اقتصادی و حتی بین‌نسلی است

کد خبر : 1716423
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز طی پیامی، تاکید کرد که مقاومت میکروبی تنها یک تهدید سلامت نیست بلکه تهدیدی اجتماعی، اقتصادی و حتی بین‌نسلی است.

به گزارش ایلنا از البرز، شهرام صیادی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرزبه مناسبت هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی (۲۷ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۴) طی پیامی نسبت پدیده مخرب مقاومت میکروبی هشدار داد. 

متن پیام به شرح زیر است : 

«هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی، فرصتی ارزشمند برای یادآوری یکی از جدی‌ترین چالش‌های امروز نظام سلامت است؛ چالشی که اگر برای آن اقدام نکنیم، درمان بسیاری از بیماری‌ها در آینده نزدیک بی‌اثر و حتی غیرممکن خواهد شد.

سازمان جهانی بهداشت از سال ۲۰۱۵ با تدوین برنامه جامع مقابله با مقاومت میکروبی و تعیین این هفته، از کشورها خواسته است با بسیج همه ظرفیت‌ها، آگاهی عمومی را افزایش دهند، رفتارهای نادرست دارویی را اصلاح کنند و با گسترش زیرساخت‌های بهداشتی، روند رو به رشد این تهدید خاموش را متوقف سازند.

متأسفانه بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، ایران طی سال‌های گذشته در شمار کشورهایی قرار گرفته که مصرف داروهای ضد میکروبی در آن به‌طور نگران‌کننده‌ای بالاست و خوددرمانی با آنتی‌بیوتیک‌ها در بسیاری از گروه‌ها به یک بحران جدی تبدیل شده است. روند افزایشی مقاومت در میکروب‌های خطرناک زنگ خطری برای همه ماست؛ چرا که این مقاومت‌ها به‌طور مستقیم بر جان بیماران، به‌ویژه بیماران بستری، اثر می‌گذارد.

دانشگاه علوم پزشکی البرز در این هفته، همانند سال‌های گذشته، با اجرای برنامه‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی عمومی، جلب مشارکت پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دامپزشکان، دانشجویان، شاغلان حوزه سلامت و همچنین مردم شریف استان، تلاش خواهد کرد تا در مسیر اصلاح الگوی مصرف آنتی‌بیوتیک و پیشگیری از گسترش مقاومت میکروبی گام‌های اثربخش بردارد.

از همه صاحبان حرفه‌های مرتبط و همچنین مردم عزیز انتظار می‌رود با رعایت اصول پیشگیری، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو، تکمیل دوره درمان، و اعتماد به توصیه‌های علمی کادر درمان، از این پویش جهانی حمایت کنند.

مقاومت میکروبی تنها یک تهدید سلامت نیست؛ تهدیدی اجتماعی، اقتصادی و حتی بین‌نسلی است. با همکاری، آگاهی و مسئولیت‌پذیری می‌توانیم این روند خطرناک را مهار کنیم.

بیایید در کنار هم، این تهدید خاموش را به فاجعه‌ای قابل پیشگیری تبدیل نکنیم.»

انتهای پیام/
