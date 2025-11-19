خبرگزاری کار ایران
یک مسئول انتظامی خبر داد؛

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان دورود

فرمانده انتظامی دورود از کشف ۷ دستگاه ماینر استراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «مجتبی نوریان» روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دورود با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک نفر در حاشیه شهر به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال مطلع و موضوع را مورد بررسی قرار دادند. 

وی افزود: در این راستا ماموران ضمن هماهنگی قضائی با اجرای یک طرح ضربتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان ۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال که به صورت غیرقانونی با استفاده از برق شهری راه اندازی شده بودند را کشف کردند. 

فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد. 

سرهنگ نوریان خاطرنشان کرد: شهروندان اطلاعات خود را در خصوص هرگونه فعالیت غیرقانونی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

