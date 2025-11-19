خبرگزاری کار ایران
استاندار مازندران:

توسعه استان در گروی «ذهن‌های کتابخوان» است/ زیر بار کار غیرعلمی نمی‌روم

توسعه استان در گروی «ذهن‌های کتابخوان» است/ زیر بار کار غیرعلمی نمی‌روم
استاندار مازندران با بیان اینکه زمان «گفتار درمانی» گذشته و مردم خواهان مشاهده خروجی عملکرد مسئولین در سفره‌های خود هستند، تأکید کرد: بدون شاخص علمی، هیچ پروژه‌ای در استان انجام نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که به مناسبت سی‌وسومین دوره هفته کتاب در تالار مرکزی ساری برگزار شد، با تأکید بر نقش کتاب در توسعه پایدار، رویکردهای مدیریتی خود در استان را تشریح کرد.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت کار علمی و بهره‌گیری از نخبگان، اظهار داشت: «پبدون توجه به متد و شاخص علمی هیچ پروژه‌ای در استان انجام نخواهم داد و هرگز زیر بار کار غیر علمی نخواهم رفت.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد گذشته، تصریح کرد: زمان گفتار درمانی گذشته است. مردم می‌خواهند خروجی عملکرد مسئولین در سفره‌هایشان قابل مشاهده باشد. استفاده از تفکر و اندیشه نخبگان علمی و توان دانش‌آموختگان عملگرا با قوت مورد توجه است.

حل مشکل پسماند با ذهن‌های کتابخوان

یونسی رستمی، کتابخوانی را زیربنای توسعه استان دانست و افزود: کتاب می‌تواند فردای مازندران را آرام‌تر، پیشرفته‌تر و پویا کند. ذهن‌هایی که کتابخوان هستند، مسیر توسعه استان را رقم خواهند زد.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی استان، گفت: رفع مشکلات پسماند به‌زودی با بهره‌گیری از نخبگان علمی محقق می‌شود.

استاندار مازندران به انباشت حدود یک میلیون تن زباله در بابلسر اشاره کرد و تأکید کرد: رفع مشکلات پسماند بابلسر، محمودآباد و دیگر مناطق در دست اقدام است و این مهم با بهره‌گیری از توان افرادی که کتابخوان بوده و اکنون صاحب اندیشه هستند، محقق می‌شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گردشگری اشاره کرد و خبر داد: به زودی تاکسی هوایی در شهرهای غرب استان فعال خواهد شد و ناوگان عمومی استان نیز نوسازی می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ دولت و مجلس، راه‌اندازی منطقه آزاد مازندران را «فرصت مغتنمی» برای توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار دانست.

یونسی بر توسعه بنادر استان و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت آن‌ها در حوزه واردات و صادرات با قوت تأکید کرد و در خصوص پروژه نیمه‌تمام کتابخانه مرکزی ساری گفت: مشکل بودجه در استان نداریم و اگر چهره‌های علمی طرح‌های توسعه‌ای دارند، با کمال میل استقبال می‌کنیم.

