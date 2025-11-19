قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۹۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۰هزار و ۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

