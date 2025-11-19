قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۰هزار و ۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.