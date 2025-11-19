هفته کتاب، فرصتی دوباره برای پیوند با دانایی و آگاهی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که به مناسبت سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در تالار مرکزی ساری برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، هفته کتاب را فرصتی دوباره برای پیوند با دانایی و آگاهی دانست.

مرضیه فلاح در این مراسم با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه توسعه فرهنگی استان، اظهار کرد: زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در استان در حال گسترش است تا کتابخانه‌ها به مراکزی پویا و تاثیرگذار در زندگی اجتماعی مردم تبدیل شوند.

وی افزود: ۵ مسئله کلان و راهبردی کتابخانه‌های عمومی مازندران، به‌عنوان مسیر اصلی توسعه فرهنگی استان مطرح شده که شامل تکمیل کتابخانه مرکزی ساری به‌عنوان پروژه‌ای محوری، رفع کمبود کتابخانه‌های سیار در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده، بازطراحی و نوسازی کتابخانه‌های موجود با هدف تبدیل کتابخانه‌های قدیمی به فضاهای مدرن و کارآمد، شتاب‌بخشی به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرها و روستاها و تقویت دسترسی عادلانه به خدمات کتابخوانی برای همه اقشار است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با تأکید بر اهمیت نقش کتابداران در ارتقای فرهنگ کتابخوانی و سرمایه اجتماعی، تصریح کرد: کتابخانه‌ها به همت کتابداران به مراکزی برای یادگیری، گفتگو و همدلی تبدیل شده‌اند و نقش آنها در ارتقای سرمایه اجتماعی غیرقابل انکار است.

