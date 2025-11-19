مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران:
هفته کتاب، فرصتی دوباره برای پیوند با دانایی و آگاهی است
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران در آیین گرامیداشت هفته کتاب گفت: هدف ما تبدیل کتابخانهها به مراکزی پویا و اثرگذار در زندگی اجتماعی مردم است.» وی پنج اولویت کلیدی برای توسعه کتابخانهها در استان را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که به مناسبت سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در تالار مرکزی ساری برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، هفته کتاب را فرصتی دوباره برای پیوند با دانایی و آگاهی دانست.
مرضیه فلاح در این مراسم با اشاره به برنامههای دولت سیزدهم در حوزه توسعه فرهنگی استان، اظهار کرد: زیرساختهای کتابخانهای در استان در حال گسترش است تا کتابخانهها به مراکزی پویا و تاثیرگذار در زندگی اجتماعی مردم تبدیل شوند.
وی افزود: ۵ مسئله کلان و راهبردی کتابخانههای عمومی مازندران، بهعنوان مسیر اصلی توسعه فرهنگی استان مطرح شده که شامل تکمیل کتابخانه مرکزی ساری بهعنوان پروژهای محوری، رفع کمبود کتابخانههای سیار در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده، بازطراحی و نوسازی کتابخانههای موجود با هدف تبدیل کتابخانههای قدیمی به فضاهای مدرن و کارآمد، شتاببخشی به اتمام پروژههای نیمهتمام در شهرها و روستاها و تقویت دسترسی عادلانه به خدمات کتابخوانی برای همه اقشار است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران با تأکید بر اهمیت نقش کتابداران در ارتقای فرهنگ کتابخوانی و سرمایه اجتماعی، تصریح کرد: کتابخانهها به همت کتابداران به مراکزی برای یادگیری، گفتگو و همدلی تبدیل شدهاند و نقش آنها در ارتقای سرمایه اجتماعی غیرقابل انکار است.