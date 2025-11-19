برنامه اقدام منطقه ای برای نجات دریای کاسپین اجرا شود

به گزارش ایلنا از رشت،احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در اختتامیه اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر که به میزبانی گیلان برگزار شد، با اشاره به برگزاری پنل تخصصی «محیط زیست، شیلات و احیاء زیست بوم دریای خزر» در حاشیه این اجلاس با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: این پنل با سخنرانی سه استاندار از کشورهای روسیه، ترکمنستان و آذربایجان و مدیر سازمان شیلات و استاندار گلستان و مدیران کل حفاظت محیط زیست گیلان و مازندران همراه بود.

وی محور این پنل تخصصی را لزوم جلوگیری از آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست دریای خزر با همکاری و همبستگی هر پنج کشور برای تضمین حفظ محیط زیست و توسعه پایدار خزر دانست و افزود: کاهش تراز آبی دریای خزر چالش جدی این دریاست و این کاهش علاوه بر آسیب های مستقیم اقتصادی، باعث نابودی تالاب ها و خلیج ها و آسیب به توع زیستی دریا می شود.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست نگرانی درباره کاهش ذخایر آبزیان، صید و صیادی و صید غیرمجاز و ضرورت همکاری های منطقه ای برای جبران این آسیب ها در حوزه شیلات را از دیگر محورهای پنل دانست و بیان کرد: به دنبال توسعه گردشگری در دریا و اکوتوریستم هستیم.

لاهیجان زاده با اشاره به برنامه های اجرایی برای عبور از شرایط پیش آمده در دریای خزر، ادامه داد: این برنامه ها باید با پیگیری های آینده، مصوب و برای آن، پروژه های اجرایی تعریف شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد کارگروه علمی و مرکز مشترک برای پایش و مدل سازی نوسانات سطح آب دریا و ارائه پیش بینی های محتمل ۲۵ ساله برای برنامه ریزی کشورها، خاطرنشان کرد: اگرچه اقداماتی در راستای پایش تغییرات تراز آب دریا توسط هر کشور به صورت مستقل انجام می گیرد، اما لازم است که یک مرکز و سامانه ای باشد که این کار را به صورت مشترک انجام دهد و یک مرکز علمی این داده ها را رصد و مدل سازی کند و فعالیت های بعدی کنترلی را انجام دهد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تصویب و اجرای فوری برنامه اقدام منطقه ای برای نجات دریای خزر شد و گفت: این برنامه با مشارکت پنج کشور حاشیه دریا تدوین شده که باید بدون تاخیر در چارچوب کنوانسیون تهران به اجرا درآید. مقدمات این برنامه از یک سال پیش فراهم شده و کشورها نظرات خود را اعلام کرده اند و سند آن تهیه شده که باید به تصویب نهایی پنج کشور در اجلاس کنوانسیون تهران که در ماه های آینده برگزار خواهد شد، برسد تا فعالیت اجرایی آن آغاز شود.

به نوشته ایسنا، لاهیجان زاده حفاظت از ذخایر آبزی و کنترل صید غیرمجاز و احیاء ماهیان خاویاری و گونه های ارزشمند دریای خزر را محور دیگر پنل دانست که بسیار مورد تاکید کشورها بود و اظهار کرد: نیازمند کار مشترک بین کشورهای همسایه هستیم تا پیشگیری و کنترل آلودگی ها در دریا و سواحل در راستای اجرای کامل پروتکل مسکو درخصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی انجام شود.

وی همچنین بر تقویت گردشگری پایدار و تنوع بخشی به منابع درآمد جوامع ساحلی تاکید و تصریح کرد: مردم منطقه خزر نیز باید از این همکاری ها منتفع شوند.

