عکاس پیشکسوت خبری در جشنواره عکس اردیبهشت هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفت
نادر ناصری، از پیشکسوتان عکاسی خبری هرمزگان، در چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس «اردیبهشت هرمزگان» با مجموعه عکس «آتش و دود» که بازتابی از حادثه بزرگ بندر شهید رجایی است، شایسته تقدیر شناخته شد.

ناصری که نزدیک به دو دهه در عرصه عکاسی خبری فعالیت دارد، تاکنون با رسانه‌های متعددی از جمله خبرگزاری ایلنا، روزنامه دریا، پایگاه خبری بازار و نشریه تجارت جنوب همکاری کرده است.

این هنرمند در بخش مجموعه‌عکس این جشنواره به دلیل نگاه حرفه‌ای و ثبت تأثیرگذار از رویدادهای اجتماعی مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.

جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری جنوب کشور است که هر سال با حضور هنرمندان برجسته و فعالان رسانه‌ای برگزار می‌شود.

