در مراسم گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی:
هشدار نسبت به فعالیتهای موازی بدون مجوز در کنار کتابخانهها / بابایی کارنامی: نظارت جدی ضروری است
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساختهای فرهنگی استان، نسبت به صدور مجوز برای فعالیتهای موازی بدون پشتوانه قانونی هشدار داد و گفت: هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی میتواند جایگاه کتابخانهها را تضعیف کرده و آینده فرهنگی نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در تالار مرکزی ساری، بر ضرورت حمایت همهجانبه از کتابخانهها و اجرای دقیق قوانین مرتبط تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت کتاب در زندگی امروز، گفت: کتابخانهها بخش جداییناپذیر از توسعه فرهنگی هستند و شهرداریها موظفاند سهم قانونی کتابخانهها را بهصورت ماهانه پرداخت کنند. عدم پرداخت این منابع بهعنوان عملکرد منفی ثبت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از افتتاح کتابخانه مرکزی ساری خبر داد و افزود: این پروژه بزرگ فرهنگی با هزینههای سنگین اجراشده و برای تجهیز کامل آن حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. هفته جاری نیز جلسهای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری این موضوع برگزار خواهد شد.
وی نسبت به صدور مجوز برای برخی مراکز موازی با کتابخانهها هشدار داد و گفت: فعالیتهای فرهنگی باید در چارچوب قانونی انجام شود و هرگونه موازی کاری بدون مجوز رسمی پذیرفته نیست.
نماینده مردم ساری و میاندورود در خانه ملت بابیان اینکه زیرساختهای فرهنگی برای نسل آینده ایجادشده است، خاطرنشان کرد: اگر مدیری ناکارآمد است باید تغییر کند، اما نباید اصل زیرساختها زیر سؤال برود. ما مسئولیت داریم فرزندانمان را با بهترین امکانات فرهنگی حمایت کنیم.