به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت گل‌گهر، در سخنرانی خود در دومین روز رویداد «جام رسانه امید» با تشریح برنامه‌ها و چشم‌اندازهای توسعه‌ای این شرکت بر تکمیل زنجیره فولاد، گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد. او گفت گل‌گهر و شرکت‌های هم‌گروه در منطقه گرگر به دنبال تبدیل ظرفیت‌های معدنی و صنعتی به محصولات ارزش‌آفرین با هدف تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار هستند.

عتیقی در بخشی از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: اولویت کنونی گل‌گهر تکمیل زنجیره تولید فولاد از مرحله استخراج تا محصول نهایی است؛ فرآیندی که شامل برداشت، فرآوری کنسانتره، گندله‌سازی، تولید آهن اسفنجی و شمش می‌شود.

وی توضیح داد: طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری روی زنجیره ارزش، موجب شده شرکت در مسیر تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرد و چشم‌انداز تولید چندمحصولی در منطقه گرگر پیگیری شود.

مدیرعامل گل‌گهر با اشاره به فعالیت‌های گسترده اکتشافی افزود: روی چند پهنه اصلی کار اکتشافی را آغاز کرده‌ایم و در برخی موارد به مراحل نهایی رسیده‌ایم.

وی تأکید کرد: اکتشافات دقیق و مرحله‌بندی‌شده پیش‌نیاز تولید پایدار است و فرآیند از برداشت تا فرآوری و تبدیل به محصول نهایی باید با استانداردهای جهانی و دقت فنی انجام شود.

عتیقی درباره نقش فناوری و آموزش در توسعه پایدار معدن و صنایع پایین‌دستی گفت که شرکت بر همکاری با مراکز تحقیقاتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید تأکید دارد. او افزود که لازم است ظرفیت‌های آموزشی در منطقه تقویت شود تا نیروهای محلی با مهارت‌های لازم در فرایندهای فناورانه و عملیاتی آشنا شوند و از تجربیات بین‌المللی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل گل‌گهر همچنین به اهمیت پایداری اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در گرگر با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای طراحی شده و در کنار فعالیت‌های صنعتی، طرح‌های آموزشی و ترویجی نیز اجرا خواهد شد. وی افزود که شرکت تلاش می‌کند از ظرفیت‌های ملی و تجربیات داخل کشور در پیشبرد پروژه‌ها استفاده کند.

در بخش دیگری از سخنانش، عتیقی به لزوم مدیریت زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: گل‌گهر در تلاش است با بهبود فرآیندهای داخلی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصول، نقش مؤثرتری در بازار داخلی و بازارهای هدف خارجی ایفا کند. او همچنین از همگرایی مدیران، کارکنان فنی و کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی برای تحقق این اهداف قدردانی کرد.

ایمان عتیقی با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت تصریح کرد: چشم‌انداز شرکت فراتر از تولید کنسانتره است و هدف دستیابی به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر است تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و ارزش اقتصادی بیشتری برای منطقه و کشور ایجاد گردد.

در پایان، مدیرعامل گل‌گهر از ادامه و تسریع پروژه‌های اکتشاف، عملیاتی شدن طرح‌های چندمحصولی و ارتقای سطح آموزش و فناوری در منطقه خبر داد و خواستار همگرایی نهادها، دستگاه‌های ملی و استانی برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای شد.

