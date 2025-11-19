خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل گل‌گهر: تکمیل زنجیره فولاد و تسریع اکتشافات، اولویت راهبردی شرکت

مدیرعامل گل‌گهر: تکمیل زنجیره فولاد و تسریع اکتشافات، اولویت راهبردی شرکت
مدیرعامل گل‌گهر در سخنرانی خود در جام رسانه امید گفت شرکت برنامه‌ریزی کرده است اکتشافات را تسریع و مراحل فرآوری را تکمیل کند تا زنجیره فولاد در منطقه گرگر به‌صورت یکپارچه عملیاتی شود و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت گل‌گهر، در سخنرانی خود در دومین روز رویداد «جام رسانه امید» با تشریح برنامه‌ها و چشم‌اندازهای توسعه‌ای این شرکت بر تکمیل زنجیره فولاد، گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد. او گفت گل‌گهر و شرکت‌های هم‌گروه در منطقه گرگر به دنبال تبدیل ظرفیت‌های معدنی و صنعتی به محصولات ارزش‌آفرین با هدف تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار هستند.

عتیقی در بخشی از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: اولویت کنونی گل‌گهر تکمیل زنجیره تولید فولاد از مرحله استخراج تا محصول نهایی است؛ فرآیندی که شامل برداشت، فرآوری کنسانتره، گندله‌سازی، تولید آهن اسفنجی و شمش می‌شود.

وی توضیح داد: طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری روی زنجیره ارزش، موجب شده شرکت در مسیر تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرد و چشم‌انداز تولید چندمحصولی در منطقه گرگر پیگیری شود.

مدیرعامل گل‌گهر با اشاره به فعالیت‌های گسترده اکتشافی افزود: روی چند پهنه اصلی کار اکتشافی را آغاز کرده‌ایم و در برخی موارد به مراحل نهایی رسیده‌ایم.

وی تأکید کرد: اکتشافات دقیق و مرحله‌بندی‌شده پیش‌نیاز تولید پایدار است و فرآیند از برداشت تا فرآوری و تبدیل به محصول نهایی باید با استانداردهای جهانی و دقت فنی انجام شود.

عتیقی درباره نقش فناوری و آموزش در توسعه پایدار معدن و صنایع پایین‌دستی گفت که شرکت بر همکاری با مراکز تحقیقاتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید تأکید دارد. او افزود که لازم است ظرفیت‌های آموزشی در منطقه تقویت شود تا نیروهای محلی با مهارت‌های لازم در فرایندهای فناورانه و عملیاتی آشنا شوند و از تجربیات بین‌المللی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل گل‌گهر همچنین به اهمیت پایداری اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در گرگر با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای طراحی شده و در کنار فعالیت‌های صنعتی، طرح‌های آموزشی و ترویجی نیز اجرا خواهد شد. وی افزود که شرکت تلاش می‌کند از ظرفیت‌های ملی و تجربیات داخل کشور در پیشبرد پروژه‌ها استفاده کند.

در بخش دیگری از سخنانش، عتیقی به لزوم مدیریت زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: گل‌گهر در تلاش است با بهبود فرآیندهای داخلی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصول، نقش مؤثرتری در بازار داخلی و بازارهای هدف خارجی ایفا کند. او همچنین از همگرایی مدیران، کارکنان فنی و کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی برای تحقق این اهداف قدردانی کرد.

ایمان عتیقی با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت تصریح کرد: چشم‌انداز شرکت فراتر از تولید کنسانتره است و هدف دستیابی به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر است تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و ارزش اقتصادی بیشتری برای منطقه و کشور ایجاد گردد.

در پایان، مدیرعامل گل‌گهر از ادامه و تسریع پروژه‌های اکتشاف، عملیاتی شدن طرح‌های چندمحصولی و ارتقای سطح آموزش و فناوری در منطقه خبر داد و خواستار همگرایی نهادها، دستگاه‌های ملی و استانی برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای شد.

