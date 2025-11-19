توزیع 1200 تن نهاده دامی میان عشایر قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت در این رابطه گفت: با توجه به خشکسالی‌های متمادی و کمبود شدید منابع علوفه‌ای، تاکنون بیش از یک هزار و 200 تن نهاده دامی میان عشایر متقاضی استان توزیع شده است.

وی افزود: وقوع خشکسالی‌های پیاپی در سطح استان، عشایر را که اصلی‌ترین بهره‌برداران از مراتع هستند با کمبود شدید علوفه مواجه کرده که این امر مشکلات فراوانی برای افزایش تولید و بهره‌مندی اقتصادی آنان به وجود آورده است.

