رئیس امور عشایر استان قزوین خبر داد؛

توزیع 1200 تن نهاده دامی میان عشایر قزوین

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از توزیع بیش از یک هزار و 200 تن نهاده دامی و پرداخت 120 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید نهاده به عشایر این استان خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، سعید ابیت در این رابطه گفت:  با توجه به خشکسالی‌های متمادی و کمبود شدید منابع علوفه‌ای، تاکنون بیش از یک هزار و 200 تن نهاده دامی میان عشایر متقاضی استان توزیع شده است.

وی افزود: وقوع خشکسالی‌های پیاپی در سطح استان، عشایر را که اصلی‌ترین بهره‌برداران از مراتع هستند با کمبود شدید علوفه مواجه کرده که این امر مشکلات فراوانی برای افزایش تولید و بهره‌مندی اقتصادی آنان به وجود آورده است.

