به گرارش ایلنا، ‌امیر مرادی، فرماندار شهرستان رودسر، در یک ارتباط تصویری با مقامات ترکیه‌ای، بر توسعه روابط و خواهرخواندگی بین رودسر و وان تأکید کرد.

در این نشست که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران ادارات در شهرداری رودسر برگزار شد، مرادی با دکتر محمود گدیک، رئیس وقف کارآفرینی ریاست جمهوری ترکیه، رئیس مرکز نوآوری ایشگم ترکیه، مدیرکل صنایع کوچک استان وان و پروفسور مهرداد فوج لعلی، عضو رسمی آکادمی علوم اروپا و مشاور امور بین‌الملل، گفت‌وگو کرد.

فرماندار رودسر در این دیدار ابراز خوشحالی کرد و گفت: امروز روز بسیار خوبی برای شهر رودسر است که بتوانیم اشتراکات خود با شهر وان ترکیه را به تصویر بکشیم و اتفاقات مبارکی با حضور تجار، دانشمندان و گردشگران دو کشور در این دو شهر رقم بزنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد شهرستان رودسر، افزود: این شهرستان دارای قابلیت‌های فراوانی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، شیلات، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها است. در حوزه شیلات، ماهیان خاویاری و استخوانی، استعداد فوق‌العاده‌ای در تولید داریم. در بخش کشاورزی نیز تولید محصولاتی مانند گل و گیاه، پرتقال، فندق، برنج، چای، کیوی و گل‌گاوزبان از جایگاه برجسته‌ای در سطح استان برخوردار است.

مرادی به وجود شرکت‌های بزرگ در حوزه صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: در زمینه تولید محصولات جانبی فندق مانند کره و پودر فندق، کنسانتره پرتقال و بسته‌بندی چای سبز و سیاه، توانمندی خاصی وجود دارد. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری و هوش مصنوعی، فعالیت‌های چشمگیری انجام داده‌اند.

فرماندار رودسر با اشاره به توانمندی شهرستان در زمینه تولید، سورتینگ و صادرات کیوی، ابراز امیدواری کرد که همکاری خوبی با طرف ترکیه‌ای در این زمینه صورت گیرد.

وی به جاذبه‌های گردشگری رودسر از جمله صنایع دستی، روستای تاریخی قاسم‌آباد و کشایه اشاره کرد و گفت: مایلیم گردشگران از نقاط دیدنی شهرستان ما دیدن کنند. همچنین میراث تاریخی «چادرشب» به عنوان سوغات رودسر، می‌تواند اشتراک فرهنگی با مردمان نجیب ترکیه داشته باشد.

مرادی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه حضور هیئت ترکیه‌ای، زمینه‌ساز گسترش گفت‌وگوها، انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بین دو کشور و نهایتاً خواهرخواندگی رودسر و وان شود، گفت: منتظر دیدار حضوری شما و شکل‌گیری روابط گسترده در بخش‌های مختلف بین دو کشور هستیم.

