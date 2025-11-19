به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فرهیختگان شد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت دینی در خانواده و جامعه گفت: اگر تربیت دینی در کنار تربیت عاطفی، اجتماعی و سیاسی بر اساس آموزه‌های اهل بیت (ع) و سیره آنان در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیب‌ها از جمله گرایش به خودکشی کاهش خواهد یافت.

امام جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه خودکشی مصداق قتل نفس است، افزود: نجات دادن فردی از اقدام به خودکشی یا دور کردن افکار انحرافی از او، مشمول پاداش الهی است؛ همان‌گونه که قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) بر آن تأکید کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان تشکیل جلسات مشترک میان سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، پزشکی قانونی، دادگستری و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را ضروری دانست و اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید وظایف عمومی و اختصاصی خود را در زمینه پیشگیری و کنترل افکار خودکشی مشخص کنند و با محوریت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به نتایج روشن و عملیاتی برسند.

وی همچنین با قدردانی از اعضای حقیقی و حقوقی شورای فرهنگ عمومی لرستان به‌دلیل کسب رتبه برتر در کشور گفت: این موفقیت نتیجه اهتمام جمعی و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان است که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و امروز آثار ارزشمند آن در استان مشاهده می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هماهنگی جلسات دستگاه‌های اجرایی با جلسات شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و افزود: نباید جلسات متناظر با شورای فرهنگ عمومی همزمان برگزار شود تا جایگاه این شورا که متناظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح کشور است، حفظ و تقویت شود.

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و تشییع پیکر مطهر شهدا در لرستان گفت: این مناسبت‌ها یادآور تربیت فاطمی است و باید با حضور گسترده مردم برگزار شود تا جامعه از آموزه‌های دینی و معنوی اهل بیت (ع) بهره‌مند شوند.

وی در افزود: زندگی انسان‌ها باید سرشار از شادی و نشاط باشد و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که این نشاط در جامعه افزایش یابد و آسیب‌های اجتماعی از استان رخت بربندد.

