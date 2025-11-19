خبرگزاری کار ایران
آلاینده‌ها ۱۲ شهر خوزستان را فرا گرفتند/۵ شهر در وضعیت قرمز

آلاینده‌ها ۱۲ شهر خوزستان را فرا گرفتند/۵ شهر در وضعیت قرمز
بنا به اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس آمار اعلام شده در سامانه پایش کیفیت هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبان شهر‌های اهواز، بهبهان، کارون، سوسنگرد و هویزه در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌ها قرار دارد.

همچنین شاخص آلودگی هوا در شهر‌های اندیمشک، باغملک، بهبهان، خرمشهر، آبادان، شادگان، شوشتر و ملاثانی در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

 

