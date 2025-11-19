خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا عقب نشینی کرد/ طلای ۱۸عیار به ۱۱میایون و ۶۰هزار و ۱۰۰ رسید

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه۱۴۰۴ به ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

به گزارش ایلنا، قیمت انواع طلا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه  از سوی اتحادیه صنف هم فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۷ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

هر گرم طلای دست دوم نیز در بازار امروز با نرخ حدودی ۱۰ میلیون ۹۸۰ هزار تومان قیمت خورده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۷۵ دلار رسیده است.

 

