بنیاد برکت محرک اصلی خودکفایی و آبادانی روستاهاست

به گزارش ایلنا، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از این نمایشگاه‌ها در جمع خبرنگاران،گفت: بنیاد برکت با «پهنه‌بندی» و «عدالت در توزیع»؛ محرک اصلی خودکفایی و آبادانی روستاهاست.

عمران عباسی کالی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و مدیران ستاد فرمان حضرت امام (ره)، به تمجید از عملکرد بنیاد برکت پرداخت و با اشاره به یک دهه آشنایی با این بنیاد، سه وجه مثبت کلیدی آن را حذف بروکراسی‌های اداری، هدف‌گذاری بر افراد ضعیف و پهنه‌بندی کار و آمایش سرزمینی برشمرد.

وی افزود: سیاست‌گذاری بر اساس موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های هر منطقه سبب عدالت در توزیع، تسهیلگری و استمرار مداوم در هدایت می‌شود تا پروژه‌ها دچار انحراف نشوند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنیاد برکت یک وجه مثبتی را در افکار عمومی مردم و در حوزه روستایی شکل داده است.

عباسی، واژه «روستا آباد» را واژه‌ای بامعنا خواند و گفت: روستا جایی است که باید قدرت خودکفایی داشته باشد. اگر قرار است روستای خودکفا داشته باشیم، یقیناً باید به‌سوی هدف آبادانی در آن روستا حرکت کنیم.

وی با اشاره به گستره وسیع حوزه انتخابیه خود، از دامنه‌های البرز تا جلگه مازندران و ساحل، بر تنوع ظرفیت‌های تولیدی از مصنوعات چوبی و مرکبات گرفته تا شالیزارها و قدرت تاریخ و تمدن منطقه تأکید کرد.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی حضور در نمایشگاه را بستری مناسب برای جلوه‌گری و دیده شدن کارهای هنرمندان و تولیدکنندگان دانست و افزود: تا دیروز کار، درآمد خانه بود، امروز در فضای نمایشگاهی، من به وجد آمدم از این‌همه هنرمندی که جمع شدند و محصولات خود را عرضه می‌کنند. این فضا می‌تواند تولیدکنندگان را بیشتر در معرض بازار کار و بازار سرمایه قرار دهد.

عباسی با ذکر نمونه‌هایی از تنوع تولیدات دامی، صنایع‌دستی و هنرهای دستی در نمایشگاه، بر لزوم حمایت هم‌زمان از دو امر تولید و عرضه در کنار همت عزیزان در بنیاد برکت برای فراهم‌سازی بسترهای بهتر در آینده تأکید کرد.

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مازندران از ۲۶ لغایت ۳۰ آبان ماه در حال برگزاری این دو رویداد در مرکز نمایشگاه بین‌المللی قائم‌شهر است و قصد دارد هم‌زمان، هم به اقتصاد و اشتغال پایدار روستایی و هم به مقوله عمیق فرهنگ خانواده و نشاط اجتماعی بپردازد.

